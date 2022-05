Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare traccia linee di tendenza che sono da confermare, e comunque in una visione d’insieme. Una linea previsionale molto interessante da parte del Centro Meteo Nazionale italiano di meteorologia. Innanzitutto, l’estate avrà modo di proseguire senza particolari intoppi, semmai questi saranno di breve durata, in quanto non li vediamo nel dettaglio del bollettino meteo.

Da parte nostra sappiamo che ci sarà nella settimana prossima un guasto meteo, quello che in una vera Estate, ora siamo ancora in Primavera, si chiamerebbe rottura estiva o magari break estivo. Una sosta per varie regioni italiane, specie per il Nord Italia, dove in varie aree pioverà.

In merito alla pioggia, anche se sono previsti temporali, piogge, complessivamente osserviamo considerevoli deficit pluviometrici. Pensate che nelle pianure piemontesi, le più colpite dall’evento siccità, è caduta una quantità irrisoria di pioggia pari a circa, se non anche meno, di 50 mm da gennaio.

Valore che potrebbe venir giù anche in mezz’ora per un temporale estivo.

Questa la nostra analisi al meteo dell’Aeronautica Militare mensile. Per la versione originale, la troverete nel sito web ufficiale.

23 – 29 Maggio 2022

Persistente regime di Alta Pressione, meno rilevante della settimana precedente. E’ quanto prospetta il meteo dell’Aeronautica Militare, ove nella grafica, appare evidente che il periodo sarà caratterizzato da temperature sopra la media, oltre che precipitazioni sotto la norma. Insomma, caldo ancora in Italia e poca pioggia.

30 Maggio – 05 Giugno 2022

Ancora Alta Pressione ma meno aggressiva. Il meteo dell’Aeronautica Militare indica ancora caldo oltre la media e scarsità di precipitazioni rispetto alla norma ovunque.

06 – 12 Giugno 2022

Ed ecco che la previsione del meteo dell’Aeronautica Militare prospetta un aumento di intensità dell’Alta Pressione. Non è una novità, quest’anno dare tendenze di caldo e scarsità di precipitazioni rispetto alla norma. Quindi, l’estate meteorologica inizierebbe all’insegna del bel tempo e della calura maggiore rispetto alla normalità.

13 – 19 Giugno 2022

Poche novità secondo il meteo dell’Aeronautica Militare: caldo, bel tempo diffuso, deficit pluviometrico.