Il caldo si sta facendo pienamente sentire sull’Italia, portando il primo anticipo di meteo estivo. L’anticiclone africano in questi giorni sta investendo più direttamente parte dell’Europa, dove l’anomalia termica è ben più marcata.

Le correnti subtropicali hanno investito inizialmente la Penisola Iberica, con le temperature che si sono impennate fino ai 35 gradi d’inizio settimana sui settori meridionali della Spagna. Il respiro caldo si è esteso alla Francia, dove la colonnina di mercurio è arrivata a toccare anche i 32 gradi.

Ora, assieme all’Italia, anche i paesi dell’Europa Centrale e le nazioni alpine risentono della calura crescente, con temperature su valori decisamente estivi. I primi 30 gradi si sono misurati anche in Germania e il flusso caldo si spingerà ancor più ad est nei prossimi giorni.

L’anticiclone subtropicale proseguirà nella propria azione anche i prossimi giorni, ma verrà schiacciato più in basso e ciò favorirà l’afflusso d’aria un po’ più fresca sull’Europa Centrale. Le correnti più fredde rimarranno relegate più a nord, tra Scozia, Scandinavia e nazioni baltiche.

Verso fase di caldo più intenso

Il refrigerio rischia però di essere del tutto temporaneo. Finora questo caldo, pur notevole per il periodo, non ha alcun carattere d’eccezionalità. In Spagna ad esempio figurano dei record per maggio anche ben superiori ai 40 gradi.

La calura potrebbe farsi ancora più importante nel corso dei primi giorni della prossima settimana, con una lingua d’aria rovente a risalire dalla Spagna verso l’Europa Centro-Occidentale. Se le proiezioni saranno confermate, sono previste temperature ben più elevate rispetto a questi giorni.

Tra l’altro il caldo rischia di avere carattere di persistenza e potrebbe pertanto configurare questo mese di maggio come molto caldo in Europa. Sarebbe un Maggio già tipicamente estivo alle porte di un’Estate 2022 che si annuncia rovente.