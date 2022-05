Ci troviamo nell’imminenza dell’arrivo della prima forte ondata di calore che caratterizzerà il meteo degli ultimi giorni della settimana. Già da giorni l’estate è esplosa ed abbiamo a che fare con caldo estivo notevole per Maggio, ma senza grandissimi eccessi anche per via dei tassi d’umidità relativamente bassi.

Ora l’anticiclone nord-africano è intenzionato a fare davvero sul serio, con una rimonta incontrastata ad abbracciare il Mediterraneo Centro-Occidentale e quindi anche l’Italia. La risalita di correnti più calde si realizzerà grazie al concomitante affondo di una saccatura atlantica.

Il flusso più rovente si dirigerà dall’entroterra algero-marocchino verso la Spagna, dove ci attendiamo temperature che potranno superare persino i 40 gradi, avvicinandosi a insidiare il record europeo di Maggio raggiunto in Italia nel 2015.

L’alito rovente si espanderà anche sull’Italia, pur con connotati meno estremi rispetto alla Spagna e alla Francia Meridionale. Nel weekend avremo quindi il primo episodio di grande canicola sul nostro Paese, molto anticipato per il periodo.

Caldo dove più forte e aggiornamenti sulla durata

Le aree più colpite dal caldo saranno le pianure del Nord, ma anche le regioni centrali tirreniche, l’Umbria e la Sardegna. Il grande caldo si farà comunque sentire anche sul resto d’Italia, comprese le regioni del Sud. Qui però i giorni più roventi saranno con ogni probabilità i primi della prossima settimana.

I picchi termici più elevati, tra sabato e domenica, si spingeranno fino a 35-37 gradi. Queste temperature si potranno misurare su alcune località interne, mentre le aree costiere e limitrofe beneficeranno delle brezze marine che limiteranno la calura.

Il caldo così anomalo non potrà che peggiorare lo scenario di siccità che affligge parte d’Italia. Sono però confermate novità per la prossima settimana, con un’incursione atlantica che porterà refrigerio e temporali prima al Nord, ma entro metà settimana anche al Centro-Sud.