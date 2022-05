Dopo una prima parte di maggio assai movimentata, una svolta meteo dovrebbe concretizzarsi a partire dal 10 maggio. La circolazione atmosferica a livello euro-atlantico subirà un radicale cambiamento e l’alta pressione atlantica tornerà a spingere verso est, in direzione dell’Europa Mediterranea.

Il promontorio anticiclonico, destinato ad abbracciare oltre mezza Europa, sarà progressivamente sostenuto da una massa d’aria calda di matrice subtropicale. Questo afflusso d’aria calda sarà generato da un contestuale affondo della Depressione Nord-Atlantica fin verso le Azzorre.

L’anticiclone si espanderà sull’Europa e si gonfierà a dismisura, grazie all’aria calda che gradualmente si espanderà dal settore iberico verso la Francia e poi il Centro Europa. Le temperature si impenneranno rapidamente su valori tipicamente estivi, soprattutto inizialmente tra Spagna e sud della Francia.

Caldo anche verso Italia, ecco quando e dove

L’Italia verrà anch’essa gradualmente abbracciata dall’anticiclone, ma non prima di ulteriori disturbi che si attarderanno ancora a lungo soprattutto sulle regioni più meridionali. Il Sud rimarrà infatti in balia della depressione mediterranea dura a morire, in lento disfacimento.

Nei primi giorni della settimana l’Italia si presenterà quindi spaccata in due, con l’anticiclone in fase di rinforzo al Nord e temporali ancora al Sud, principalmente nelle ore più calde. Solo da metà settimana l’affermazione dell’alta pressione si farà molto più netta, con massimi barici che si porteranno a ridosso delle Alpi.

Ci attende quindi una vampata d’estate nella seconda parte della settimana, con l’anticiclone africano che dovrebbe interessare l’Italia. Questo non scongiurerà eventuali isolate formazioni temporalesche diurne nelle ore più calde a ridosso dei rilievi, in virtù anche del maggiore calore a disposizione.

In una prima fase il grande caldo, tipicamente estivo, interesserà il Centro-Nord con valori che potrebbero raggiungere e superare i 30 gradi in Val Padana, così come su valli e pianure interne del Centro Italia. Entro il weekend l’assaggio estivo potrebbe estendersi verso il Sud.

Quanto durerà questa parentesi estiva? Difficile dirlo da ora, anche se le attuali proiezioni indicano un possibile parziale cedimento dell’anticiclone africano sull’Italia nel corso del weekend del 14-15 Maggio, dove potrebbe tornare qualche temporale. Si tratta però di una tendenza da confermare.