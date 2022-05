Maggio inizia con meteo movimentato e piogge che, alla lunga, potrebbero parzialmente invertire la situazione siccitosa che ancora imperversa in molte parti d’Italia, anzitutto sulle regioni del Nord dove ancora i fiumi e i laghi sono in sofferenza per la penuria d’acqua.

Le piogge dell’ultimo periodo hanno portato cenni di miglioramento, ma non certo una risoluzione di una situazione di deficit accumulato in tanti mesi. Fortunatamente si sono riviste di recente delle buone precipitazioni tra Alpi ed aree pedemontane del Nord-Ovest, fra le più colpite dalla siccità.

L’alta pressione non è più una presenza fissa, come accaduto a lungo nei mesi scorsi. Ora si spera nelle nuove piogge, ma ne servirebbe molta di più per invertire l’andamento sfavorevole che viene da uno degli inverni più secchi degli ultimi decenni.

A peggiorare le cose è stata poi la grande carenza di neve sulle Alpi ed in Appennino, con temperature spesso più alte del normale. Quest’assenza di neve si ripercuote proprio ora sugli scarsi apporti d’acqua verso i corsi fluviali.

In questa prima parte di Maggio sono attese nuove precipitazioni, che saranno collegate più che altro all’instabilità atmosferica. Ciò significa che avremo fenomeni distribuiti in modo irregolare e non piogge ben organizzate e copiose, collegate a perturbazioni.

Lungo periodo favorevole a precipitazioni

L’instabilità si manifesterà attraverso rovesci e temporali di breve durata e a macchia di leopardo. Va detto che nell’arco della settimana le precipitazioni saranno una costante e si presenteranno in modo piuttosto cospicuo proprio sul Nord Italia.

In settimana, si potrebbero avere cumulati di pioggia anche superiori ai 100 millimetri in alcune zone del Nord Italia. Non si prevede però maltempo derivante da vere e proprie perturbazioni, quindi ancora non possiamo considerare superata l’emergenza siccità.

L’area italiana con le maggiori precipitazioni sarà quella alpina e prealpina, inoltre le alte pianure del Nord Italia. E in questo periodo dell’anno è normalissimo che avvenga. Questi apporti piovosi contribuiranno comunque a migliorare la situazione, se tali previsioni saranno confermate.