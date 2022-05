L’avvio di Maggio instabile e relativamente fresco sta per lasciare spazio ad uno scenario meteo opposto. Il vortice depressionario, responsabile di piogge e temporali, sta uscendo di scena e tende a spostarsi verso il Mediterraneo Orientale.

Al posto dell’instabilità si va insediando un’area di alta pressione in espansione dall’Ovest Europa. Questo promontorio anticiclonico già nei prossimi giorni abbraccerà tutta Italia, spegnendo definitivamente l’instabilità anche sulle estreme regioni meridionali.

Flussi d’aria calda di matrice subtropicale supportano l’anticiclone e si preparano ad invadere anche l’Italia. Le temperature sono quindi previste in aumento, specie al Nord, dove sono attese le prime punte di 28-30 gradi a metà settimana. Successivamente il caldo si farà sentire anche al Centro-Sud.

Non sarà un caldo così eccessivo, pur con valori già estivi per quanto concerne le aree interne di pianura. Il caldo sembra destinato a mantenersi più o meno sugli stessi livelli per l’ultima parte della settimana, anche se potremo registrare dei lievi ulteriori aumenti.

Più caldo atteso dopo il weekend

Il regime anticiclonico subirà dei lievi disturbi proprio nel weekend, con nuove infiltrazioni instabili che potranno favorire lo sviluppo di locali temporali sulle zone di montagna. In generale, il weekend sarà decisamente favorevole per i primi bagni, con le spiagge affollate grazie al sole e al caldo.

Una ulteriore e più imponente rimonta dell’anticiclone africano si prevede per l’inizio della prossima settimana. Aria molto più calda sarebbe in grado di espandersi molto a nord, invadendo un’ampia parte dell’Europa e sbarrando la strada alle perturbazioni.

Tale evoluzione appare ancora da confermare, ma sarebbe in grado di portare l’accentuazione del caldo prima sull’Ovest Europa e poi sull’Italia oltre che sulle nazioni dell’Europa Centrale. Le temperature si porterebbero su livelli decisamente più elevati e si avrebbe caldo davvero anomalo per il periodo.