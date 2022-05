I tanti temporali al Nord e l’approssimarsi di un piccolo vortice mediterraneo non hanno per il momento spodestato l’anticiclone africano dall’Italia. Domina ancora il meteo estivo in molte regioni. La stessa area ciclonica, ad ovest dell’Italia, contribuisce al richiamo di correnti calde meridionali verso il Centro-Sud.

Un cambiamento è però sempre più vicino e sarà causato dall’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre verso nord. La figura anticiclonica, con massimi in prossimità delle Isole Britanniche, si appresta a puntare a latitudini molto alte fin verso l’Islanda ed il Mar di Norvegia.

Di conseguenza, sul lato orientale dell’alta pressione si creerà un corridoio per la discesa di masse d’aria molto fresche, legate ad una circolazione depressionaria fredda sul comparto baltico-scandinavo. Dopo il caldo, ora quindi ci sarà spazio per l’afflusso di correnti settentrionali.

Questo flusso d’aria fresca affonderà verso l’Europa Centrale per poi raggiungere in parte anche l’Italia. Avremo drastiche ripercussioni da un punto di vista termico. Il caldo africano sarà costretto a battere in ritirata, dopo il lungo periodo di temperature sopra media.

Raffreddamento atteso nel corso del weekend

L’ingresso dell’aria più fredda è atteso nel corso di sabato 28 e sarà associata ad un peggioramento generale a partire dal Nord con il dilagare di temporali dalle Alpi e Prealpi alle pianure. L’instabilità coinvolgerà anche le aree interne del Centro Italia.

Le temperature in questa fase caleranno sulle aree maggiormente coinvolte dai fenomeni, in attesa di un ingresso più massiccio dell’aria fresca per domenica. Va detto che il calo termico sarà più avvertito al Nord e Centro Italia, specie i versanti adriatici. Sono previsti cali localmente anche di 10 gradi sulle zone interne.

Un po’ di caldo resisterà al Sud e soprattutto sulle Isole Maggiori, pur in un contesto segnato da un certo calo termico e da clima più gradevole. In generale, la colonnina di mercurio si riporterà quasi ovunque sui valori medi del periodo o anche localmente al di sotto.

Questo refrigerio durerà lo spazio di appena uno-due giorni, vista la nuova rimonta dell’anticiclone africano attesa già dall’inizio della nuova settimana. Probabilmente dovremo fare i conti con una nuova intensa ondata di caldo nella prima parte di Giugno.