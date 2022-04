METEO SINO AL 21 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Non c’è solo il vortice africano ad insidiare la tenuta dell’anticiclone sul Mediterraneo, con meteo in procinto di cambiare a causa di un affondo freddo in discesa dalla Scandinavia. L’alta pressione tende quindi a cedere e a ritirarsi più ad ovest, con massimi in trasferimento tra il Mare del Nord e le Isole Britanniche.

Nel weekend di Pasqua l’intrusione dell’aria fredda determinerà un radicale cambio di circolazione e farà crollare le temperature, in particolare sulle regioni adriatiche e meridionali. Ci sarà anche un rapido peggioramento, con il veloce passaggio di un fronte instabile, i cui effetti saranno più pronunciati a Pasqua sulle regioni meridionali. Il sole tornerà a Pasquetta quasi ovunque.

FRONTE FREDDO AGGANCIA VORTICE AFRO-MEDITERRANEO

Il cedimento anticiclonico si concretizzerà fin da sabato, con la saccatura fredda dall’Europa Nord-Orientale che si protenderà fin sull’Italia e determinerà un peggioramento a partire dal Nord Italia. In questa fase la Penisola continuerà a risentire in parte anche del vortice depressionario africano che avrà spostato il proprio fulcro sul Mar Libico.

Queste due figure meteorologiche inizieranno ad interagire, con la depressione africana destinata ad essere assorbita all’interno della saccatura fredda. Il fronte d’irruzione fredda determinerà un peggioramento sabato al Nord e su parte delle regioni centrali, con lo sviluppo di qualche temporale. Dalla sera peggiora al Sud, per i contrasti tra l’aria più fredda e quella più mite.

FREDDO IN ARRIVO PER PASQUA E PASQUETTA

Il flusso d’aria fredda di matrice scandinava scenderà verso il Centro Europa e affonderà anche sull’Italia, riassorbendo al suo interno i rimasugli della circolazione ciclonica afro mediterranea, nel frattempo risalita sullo Ionio.

A Pasqua l’instabilità scivolerà verso il Sud e le Isole, uniche zone dove sono attese locali precipitazioni. L’aria fredda non sembra in grado di sfondare troppo ad ovest e quindi non dovrebbe generare condizioni favorevoli al maltempo. Le temperature tenderebbero a calare, in modo probabilmente più accentuato lungo i versanti adriatici e poi al Sud con valori molto sotto media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il flusso freddo settentrionali dovrebbe raggiungere il culmine proprio per il lunedì di Pasquetta, anche se il sole dovrebbe prevalere un po’ ovunque. Questi colpi di scena sono piuttosto tipici di aprile e pertanto il tempo potrebbe rimanere capriccioso anche subito dopo le festività pasquali, in vista del lungo weekend del 25 Aprile.