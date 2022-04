METEO SINO AL 5 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Ormai è imminente un peggioramento delle condizioni meteo, a causa dell’ingresso di un impulso d’aria fredda ed instabile in discesa dal Mare del Nord. L’alta pressione, in parte insidiata anche da una depressione nord-africana, potrà far poco per opporsi con prime piogge e temporali nella giornata di sabato sul Nord-Ovest e sulle zone alpine.

Il vortice d’instabilità scivolerà fin verso le regioni centrali per domenica 1° Maggio ed avremo pertanto rovesci e temporali a macchia di leopardo su tutto il Centro-Nord, più diffusi nelle ore pomeridiane e con rischio grandine. Le temperature, visto il tempo più capriccioso, subiranno un calo nei valori massimi sulle aree maggiormente coinvolte dai temporali.

Ben poco cambierà al Sud Italia, a parte qualche piovasco in Sicilia legato ai marginali effetti della depressione africana. Ad inizio settimana l’instabilità raggiungerà anche il Sud, con temporali probabile sulle aree interne. Dopo quest’ondata temporalesca, ci sarà una temporanea rimonta anticiclonica che riporterà meteo in parte stabile sull’Italia.

Nel contempo più ad ovest intensificherà l’apporto d’aria fresca da nord, con affondo di una saccatura verso il Mediterraneo Occidentale. Qui si formerà un vortice di bassa pressione che nella seconda parte della settimana punterà l’Italia, portando un guasto meteo più importante. Al momento è ancora incerta la posizione e la traiettoria del minimo barico.

NEL DETTAGLIO

Sabato 30 Aprile: al Nord instabile sulle Alpi, con temporali nella seconda parte della giornata, che si estenderanno verso le pianure del Nord-Ovest. Qualche rovescio coinvolgerà anche la Liguria e le aree pedemontane del Triveneto. Soleggiato altrove. Al Centro Italia bel tempo, con tendenza ad aumento delle nubi in Toscana. Al Sud velature, più compatte in Sicilia, con qualche piovasco.

Domenica 1° Maggio: sul Nord spiccata variabilità, con acquazzoni più probabili al Nord-Est e sull’Emilia. Maggiori aperture al Nord-Ovest, ma con possibili rovesci su parte della Lombardia e del Levante Ligure, localmente anche su alcune aree alpine. Al Centro Italia molto instabile nelle ore pomeridiane a ridosso dell’Appennino, con temporali in sconfinamento verso le Adriatiche. Più sole sui litorali tirrenici e in Sardegna. Al Sud tempo asciutto, a parte qualche isolato piovasco diurno lungo l’Appennino.

Lunedì 2 Maggio: giornata che si presenterà nel complesso più soleggiata, ma instabile nelle ore più calde su Alpi e Appennino. I temporali saranno più diffusi al Sud Peninsulare, tra interno Campania, Lucania e Puglia.

Ulteriori tendenze meteo: martedì ampi rasserenamenti seguiti da temporali al Nord-Ovest e zone interne appenniniche del Centro Italia. Deterioramento del tempo più marcato verso metà settimana, preceduto da un deciso aumento delle temperature atteso al Sud.