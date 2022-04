METEO SINO AL 29 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un nuovo impulso perturbato ha raggiunto l’Italia, con meteo in peggioramento a partire dal Nord-Ovest. La perturbazione fa capo ad un vortice depressionario sulla Francia che tenderà a muoversi verso l’Europa Centrale, dove verrà agganciato da aria più fredda in discesa dalle alte latitudini. Solo parte d’Italia risulterà coinvolta dagli effetti di questa circolazione depressionaria.

L’Italia sarà spaccata in due per l’intero weekend. L’instabilità colpirà più efficacemente il Settentrione e parte delle regioni centrali con piogge, improvvisi temporali e spruzzate di neve sulle Alpi. L’instabilità continuerà ad agire anche lunedì 25 Aprile tra il Nord e le aree appenniniche del Centro Italia.

Il Sud Italia godrà di una maggiore protezione anticiclonica, con tempo asciutto e anche temperature in risalita per il contributo di correnti nord-africane. Il tempo tenderà a migliorare tra martedì e mercoledì, con l’anticiclone che proverà ad affermarsi su tutte le regioni. Il Nord resterà lambito da aria instabile con ancora rischio temporali soprattutto su Alpi e Nord-Est.

Gli ultimi giorni del mese vedranno il tentativo dell’anticiclone di affermarsi in modo più efficace, con tempo più stabile e soleggiato. Nuove infiltrazioni instabili saranno però in agguato entro il weekend del 1° Maggio. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con un po’ di caldo diurno grazie al maggiore soleggiamento.

NEL DETTAGLIO

Domenica 24 Aprile: al Nord instabilità diffusa con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità sul Levante Ligure al mattino. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri. Al Centro Italia variabilità con acquazzoni intermittenti sulle zone interne e maggiormente diffusi sulla Toscana Settentrionale. Tempo asciutto al Sud, con sole e temperature elevate.

Lunedì 25 Aprile: permangono strascichi d’instabilità al Centro-Nord, ma con rovesci più isolati ed alternati ad ampie schiarite. I fenomeni saranno più probabili al pomeriggio su Alpi, Prealpi, alte pianure e Appennino. Tempo più soleggiato al Sud, a parte una certa variabilità sulla Campania e zone interne.

Martedì 26 Aprile: Nord Italia ancora sotto tiro d’aria instabile, con il transito di un impulso temporalesco su Alpi, Prealpi e Val Padana centro-orientale. Soleggiato altrove.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone è atteso in rinforzo con temperature in aumento. Non è da escludere qualche isolato temporale di calore limitato alle maggiori aree montuose.