METEO SINO AL 24 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è alle prese con la fase apicale dell’afflusso di aria fredda, che ha riportato temporaneamente indietro il meteo primaverile. La colonnina di mercurio è scesa anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Nonostante il fresco, è una Pasquetta all’insegna del sole salvo residui disturbi d’instabilità sulle regioni meridionali.

Questa frustata fredda è destinata ad attenuarsi, anche se insisterà ancora martedì quando ci potrà essere qualche disturbo sulle regioni adriatiche e all’estremo Nord-Est. Da mercoledì il flusso freddo scomparirà, con l’Italia di nuovo abbracciata da una rimonta anticiclonica, che andrà a precedere la rapida avanzata di una perturbazione da ovest.

Quello atteso per metà settimana sarà un importante cambiamento sul fronte meteo, con l’ingresso di un fronte perturbato collegato ad un’ampia depressione atlantica sull’Ovest Europa. La perturbazione sarà associata ad un vortice depressionario che si approfondirà sul Mediterraneo Occidentale, per spostarsi già mercoledì a ridosso della Sardegna.

Il grosso del maltempo è atteso tra giovedì e venerdì, le piogge che potrebbero coinvolgere anche quelle regioni del Nord che ancora soffrono di una siccità davvero estrema. La circolazione ciclonica mediterranea potrebbe attrarre altre perturbazioni anche nei giorni successivi, con anche il meteo attorno al 25 aprile che potrebbe essere improntato all’instabilità atmosferica.

NEL DETTAGLIO

Martedì 19: tempo incerto su regioni adriatiche e Alpi Orientali, con possibili rovesci su queste ultime. Sul resto d’Italia generali condizioni soleggiate, ma tende ad aumentare la nuvolosità al Nord-Ovest e in Sardegna con qualche piovasco in Liguria per le correnti umide richiamate dall’approssimarsi da ovest della perturbazione atlantica.

Mercoledì 20: piogge in arrivo sulle regioni occidentali, dapprima al Nord-Ovest e poi in Sardegna. Rimarranno in attesa della perturbazione le restanti aree d’Italia, ma con variabilità anche sul Centro Italia dove potranno aversi locali scrosci di pioggia.

Giovedì 21: l’ingresso della parte attiva della nuova perturbazione il Centro-Nord e la Sardegna, con precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte del giorno. Peggiora al Sud verso sera.

Ulteriori tendenze meteo: maltempo venerdì con tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire da ovest. Probabili altre perturbazioni negli ultimi giorni della settimana verso il Nord, tregua altrove.