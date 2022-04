METEO SINO AL 26 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione, in arrivo dal Mediterraneo Occidentale, trasporta un sistema perturbato ben organizzato che porta le prime piogge. Si tratta solo dell’avanguardia del peggioramento che entrerà pienamente nel vivo giovedì. Il minimo di pressione tende ad approfondirsi a ridosso delle Baleari, prima di portarsi sull’Italia.

Il ciclone mediterraneo transiterà lentamente sull’Italia, portando un carico di pioggia non indifferente e venti forti. L’ondata di maltempo vera e propria è attesa tra giovedì e venerdì, con maggiori effetti sulle regioni centro-settentrionali e sulla Campania. Le piogge copiose dovrebbero coinvolgere anche quelle regioni del Nord che ancora soffrono di una siccità davvero estrema.

Finalmente questa pioggia rappresenterà una bella boccata d’ossigeno e probabilmente cadrà anche tanta neve sulle Alpi sino a quote medie sul comparto occidentale. La circolazione ciclonica mediterranea potrebbe comportare una fase instabile piuttosto prolungata, in quanto andrebbe ad attrarre altre perturbazioni anche nei giorni successivi.

Un nuovo intenso impulso perturbato è atteso per la giornata di sabato e condizionerà il meteo nell’arco del weekend. In questa fase il flusso instabile oceanico si muoverà a latitudini più settentrionali, con l’Italia che sarà spaccata in due e l’instabilità colpirà più efficacemente il Settentrione con piogge, temporali e neve in montagna.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 21: il maltempo entrerà nel vivo tra il Centro-Nord, la Sardegna e la Campania, con precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte del giorno. I fenomeni assumeranno carattere temporalesco a partire dalla Sardegna, con venti forti o burrascosi. Sul Sud Italia le precipitazioni risulteranno più occasionali.

Venerdì 22: piogge e rovesci sparsi, più frequenti nella prima della giornata al Nord-Est e sul medio-basso versante tirrenico. Nel pomeriggio acquazzoni qua e là sulle zone interne, specie al Centro-Sud. Tendenza a miglioramento dalla sera.

Sabato 23: rapido peggioramento a partire dalle Alpi Centro-Occidentali e dal Piemonte, con precipitazioni che si faranno anche intense a ridosso dei settori alpini e in Liguria. Tendenza a propagazione dei fenomeni verso il Nord-Est e l’Alta Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: nella giornata di domenica la perturbazione si muoverà da ovest ad est, con tempo instabile al Centro-Nord. I temporali saranno più probabili e frequenti sui settori alpini centro-orientali ed in Val Padana, ma anche sui settori del medio-alto versante tirrenico. Lunedì 25 Aprile avremo residua instabilità, ma con aperture del cielo sempre più ampie.