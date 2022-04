METEO SINO AL 13 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte perturbato si appresta a lasciare l’Italia dopo aver coinvolto il Centro-Sud, con ultimi strascichi di meteo instabile. Al seguito del passaggio perturbato, l’Italia risulterà contesa tra l’anticiclone ed un flusso molto mite occidentale, in attesa di un nuovo peggioramento entro il weekend della Domenica delle Palme.

Le temperature subiranno quindi un iniziale aumento, più marcato sul Nord-Ovest e sulle regioni adriatiche, per poi calare bruscamente un po’ ovunque in quanto l’impulso frontale del weekend sarà associato alla discesa d’aria più fredda da nord. Il fronte freddo attraverserà l’Italia tra sabato e domenica con temporali, grandine e anche spruzzate di neve sui rilievi a quote relativamente basse.

METEO MIGLIORA, MA SOLO TEMPORANEAMENTE

Il passaggio perturbato sarà veloce e lascerà spazio ad un generale miglioramento già nel corso di giovedì, con ampie schiarite, ma in un contesto diffusamente ventoso. Strascichi d’instabilità interesseranno il Sud, ma con fenomeni in rapida attenuazione. Una fase di meteo più stabile sarà favorita dalla parziale rimonta da ovest di un campo anticiclonico.

Tuttavia l’Italia sarà contesa con un flusso di correnti miti atlantiche, che determineranno un aumento termico. In seno a questo flusso oceanico, un nuovo fronte impatterà sulle Alpi tra giovedì e venerdì, con precipitazioni limitate alle aree confinali. Qualche fenomeno sconfinerà su parte delle pianure del Nord-Est e coinvolgerà anche l’alto versante tirrenico.

PEGGIORAMENTO NEL WEEKEND CON IRRUZIONE FREDDA

La colonnina di mercurio si assesterà su valori miti tipicamente primaverili sino a inizio weekend, con picchi come a maggio. Il tentativo dell’anticiclone di affermarsi in modo più netto sull’Italia verrà messo in discussione dalle dinamiche collegate alla vasta depressione sul Nord Europa, che sembra in grado di sospingere una nuova perturbazione.

Il fronte irromperà a cavallo fra sabato e domenica, coadiuvato da un impulso freddo dalla Scandinavia. Ci aspettiamo quindi un peggioramento veloce su parte d’Italia, specie tra Nord-Est e Centro-Sud, con nuovo calo delle temperature. Correnti nord-occidentali guideranno il fronte, con fenomeni anche temporaleschi per i contrasti innescati dall’impatto dell’aria fredda.

RITORNO ANTICICLONE A INIZIO PROSSIMA SETTIMANA

La sfuriata invernale del weekend sarà fugace, ma lascerà il segno pur nella evoluzione rapida. Il fatto saliente sarà il calo termico che accompagnerà la perturbazione, con anche il ritorno di qualche nevicata per la domenica delle Palme sulle Alpi Orientali e su parte dell’Appennino, sino a quote prossime ai 1000 metri, se non localmente inferiori.

A seguire, le condizioni meteo muteranno radicalmente, con la rimonta di un anticiclone subtropicale fin dalla giornata di lunedì 11 aprile. Le temperature saliranno grazie a correnti nord-africane. Avremo quindi una fiammata calda, che però precederà un nuovo peggioramento da ovest dovuto all’approssimarsi di una saccatura dalla Penisola Iberica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I repentini cambiamenti del tempo sono una caratteristica della primavera. Il meteo della Settimana Santa potrebbe pertanto variare non poco, con una fase di maltempo innescata dalla progressione della saccatura da ovest. Non è escluso l’isolamento di un vortice di bassa pressione sull’Italia, che porterebbe diffusa instabilità e un nuovo moderato calo termico.