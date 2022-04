Gli sbalzi termici sono una caratteristica del meteo di primavera! Abbiamo già potuto raccontarvi come Aprile abbia talvolta proposto colpi di scena meteo clamorosi con ritorni improvvisi di freddo e neve, sebbene sia più raro che tutto questo si verifichi nella seconda metà del mese.

Una delle ondate di freddo più tardive e violente fu quella del 17-18 aprile 1991. Possiamo considerarla come l’ondata di freddo perfetta, venuta quando ormai si era già conclusa da un pezzo una stagione invernale che non era stata affatto generosa in termini di episodi nevosi.

In quell’inverno 1990/1991 ci fu un continuo dominio dell’alta pressione (anche se ci furono eventi storici a dicembre del 1990 su Cuneo e nel febbraio 1991 su Rimini), anche peggio di quest’anno, sebbene l’alta pressione invernale sia diventata ormai piuttosto comune.

Dinamica dell’impulso freddo artico

L’Italia venne “trafitta” all’improvviso in quei giorni di metà aprile 1991 da un nocciolo d’aria gelida artica che portò un vivace scombussolamento meteorologico, con associati fenomeni temporaleschi. Si trattò di temporali nevosi che colpirono il Nord Italia!

Il maggiore riscaldamento solare di aprile ed i maggiori contrasti con le discese fredde artiche hanno infatti il pregio di rinvigorire non poco le fasi perturbate. Il trapasso dell’aria gelida favorì nevicate su buona parte della Val Padana.

La neve cadde più abbondante sul Basso Piemonte e su tutta la pedemontana emiliana fra il 17 ed il 18 aprile, a seguito di un apporto di correnti più umide e produttive da est. La neve imbiancò in modo significativo anche Torino e Milano.

Ben 20 centimetri caddero a Bologna, ma fu un evento eccezionale anche per l’Appennino centrale, dove si registrarono straordinari accumuli nevosi. In quest’ondata nevosa così tardiva furono proprio le intense precipitazioni a favorire il crollo termico.

Nell’arco di poche ore la colonnina di mercurio crollò di 10-15 gradi sulle aree di pianura. Nello stesso giorno si precipitò da condizioni primaverili al pieno inverno, sotto l’imperversare di forti temporali a metà giornata. La pioggia si trasformò poi in neve verso fine giornata del 17 aprile 1991.