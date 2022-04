METEO SINO ALL’8 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è stretta nella morsa di un profondo vortice depressionario, con una fase meteo invernale entrata pienamente nel vivo. La circolazione ciclonica è infatti alimentata da un consistente afflusso d’aria artica, in entrata dalla Valle del Rodano. Ne deriva una marcata instabilità, con rovesci temporaleschi e nevicate a quote basse per il periodo

Questa ondata invernale tenderà a ridimensionarsi già domenica per poi abbandonare la scena in avvio di settimana. Le correnti artiche inizieranno a ritirarsi e verranno sostituite da masse d’aria più miti di matrice afro-mediterranea, che si faranno sentire soprattutto al Sud. Il richiamo africano sarà incentivato dall’isolamento di un vortice depressionario sul Mediterraneo Occidentale.

METEO INVERNALE CON ULTIME NEVICATE DOMENICA 3 APRILE

La circolazione depressionaria tenderà a perdere energia, ma ancora abbraccerà tutta Italia in un contesto decisamente invernale. La presenza dell’aria fredda sarà propizia per fenomeni d’instabilità a carattere sparso, che si presenteranno più frequenti nelle ore centrali e pomeridiane, per via di maggiori contrasti termici.

Le precipitazioni, a carattere sparso, si presenteranno a tratti in modo intermittente al Centro-Sud e su parte del Nord-Ovest, ma si tratterà di fenomeni meno incisivi ed organizzati rispetto al giorno precedente. Ci sarà occasione per ulteriori spruzzate di neve in Appennino, a quote un po’ più elevate a partire dai 600-800 metri.

GRADUALE CAMBIAMENTO VERSO CONTESTO PRIMAVERILE

Il freddo si farà ancora sentire domenica, con gelate tardive localmente fino in pianura al Nord. Importanti novità sono attese per l’inizio della nuova settimana, con tendenza alla risalita di correnti più miti meridionali che determineranno una risalita della colonnina di mercurio a partire dalle regioni meridionali.

Una depressione si approfondirà infatti sull’Africa Nord-Occidentale. L’Italia sarà proprio nel mezzo fra le correnti più tiepide e l’aria fredda residua. Il tempo si presenterà incerto, con transito di copertura nuvolosa più compatta al Sud. Non mancherà qualche precipitazione passeggera, ma di debole intensità.

ALTRI IMPULSI PERTURBATI IN SETTIMANA

Correnti più calde al Sud si scontreranno con infiltrazioni d’aria più fresca d’origine atlantica che premeranno da ovest. Nella parte centrale della settimana, fra mercoledì 6 e giovedì 7 Aprile, questa confluenza di masse d’aria diverse favorirà il transito di un fronte instabilità verso il Centro-Sud, con qualche pioggia o temporale.

Il peggioramento sarà causato dall’evoluzione verso est della saccatura con fulcro sul Marocco. Avremo pertanto questa fase più instabile, con aria più fresca che spodesterà i flussi africani al Sud. Questo scenario sarà da confermare, ma vedrebbe il Nord del tutto ai margini e quindi in una situazione di tempo asciutto che non risolverebbe la grave siccità sempre presente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Repentini cambiamenti del tempo sono una caratteristica della primavera. I contrasti fra nuove discese d’aria fredda le rimonte d’aria calda nord-africana si faranno sempre più evidenti. Una possibile rimonta anticiclonica potrebbe caratterizzare il tempo della parte finale della prossima settimana, verso la domenica della Primavera. Sarà però una fase probabilmente temporanea.