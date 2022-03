Non solo marzo. Anche aprile, carte alla mano, potrebbe riservarci sorprese invernali imprevedibili. Non si scherza, guai a sottovalutare il prossimo mese. L’Inverno potrebbe letteralmente scatenarsi, nell’ultima decade di marzo sì, ma poi anche nella prima metà di aprile.

Quale il motivo? Probabilmente il Vortice Polare. Non vogliamo tediarvi coi soliti discorsi e coi soliti tecnicismi, vogliamo piuttosto concentrarci su quelli che potrebbero essere i risvolti in termini di temperature e precipitazioni.

Detto che i modelli stagionali cominciano a suggerirci un mese di aprile – almeno la prima metà – all’insegna del freddo e del maltempo, dobbiamo considerare la possibilità che aria gelida artico continentale possa continuare ad affluire su di noi. No, non è uno scherzo e se avete dato un’occhiata alle proiezioni modellistiche dell’ultima decade di marzo vi sarete resi conto che non ci stiamo inventando nulla.

Potrebbe tornare l’Inverno, in grande stile. Tenete presente che aprile potrebbe esacerbare i toni di uno smantellamento turbolento del Vortice Polare. Che significa? Gelo verso sud, o comunque aria molto fredda di matrice artica. Significa che gli scambi meridiani potrebbero prendere il sopravvento, innescando fasi di maltempo particolarmente cattive.

Non solo, potremmo assistere a circolazioni secondarie persistenti. Che significa? Che l’aria gelida potrebbe continuare a scorrere da est verso ovest, così come accaduto nella prima decade di marzo. Poi, chiaro, potrebbero esserci delle varianti e la traiettoria potrebbe cambiare, fatto sta che aprile promette battaglia.

Occhio anche a un altro elemento: l’interazione tra il freddo e l’aria umida oceanica. Potrebbero scatenarsi contrasti termici paurosi, con conseguenti ondate di maltempo pesanti e insistenti. Ne avremo un assaggio tra non molto, quindi prepariamoci a un lungo periodo di turbolenze atmosferiche. Altro che Primavera anticipata come qualcuno vuol farci credere…