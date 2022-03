METEO SINO AL 17 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Arriva il maltempo per una perturbazione da ovest, con meteo in netto peggioramento proprio nel weekend. Il fronte perturbato, associato ad un piccolo vortice mediterraneo, si scontrerà con l’aria molto fredda in ulteriore scorrimento dai Balcani. L’Italia sarà quindi spaccata, fra il freddo continentale d’origine russa e l’aria più temperata ed umida sospinta dal fronte atlantico.

Il fronte non riuscirà a sfondare, con maltempo limitato alle due sole Isole Maggiori. La contesa fra il freddo russo e il flusso atlantico non vedrà alcun vincitore, considerando che nella prossima settimana batteranno entrambi in ritirata. L’Italia verrà infatti interessata dall’espansione di un anticiclone subtropicale, favorito da una circolazione depressionaria posizionata sull’Iberia.

WEEKEND INVERNALE SULL’ITALIA, MALTEMPO SULLE ISOLE

L’Italia è nel mirino sia del flusso atlantico che del gelo russo. Sta infatti tornando a spingere l’aria fredda da est, coinvolgendo maggiormente il lato adriatico. Le correnti più miti oceaniche sono in rapido avvicinamento, attraverso una perturbazione che avanzerà però molto a fatica. L’Italia sarà contesa fra le due circolazioni che stanno per entrare in contatto.

La zona di scontro fra le due circolazioni diverse sarà proprio tra Baleari, Sicilia e Sardegna. In queste zone agirà la depressione, destinata a portare maltempo anche significativo sui settori meridionali ed orientali della Sardegna. Il resto d’Italia resterà ai margini della perturbazione, incapace di sfondare verso est, in un contesto di freddo invernale senza precipitazioni.

ITALIA TRA IL FREDDO RUSSO E LA DEPRESSIONE MEDITERRANEA

Il fronte in arrivo sarà collegato ad un piccolo vortice che sfilerà a ridosso della Sardegna, per poi dirigersi verso il Nord Africa. Le condizioni peggioreranno principalmente sulle due Isole Maggiori, con intense correnti sciroccali che confineranno la neve ai soli rilievi montuosi. Deboli fenomeni, nevosi a bassa quota, interesseranno le Alpi Occidentali, ma in rapido esaurimento.

Sul resto d’Italia il tempo sarà asciutto e soleggiato, anche lungo le regioni adriatiche che saranno di nuovo temporaneamente più coinvolte dal freddo dai Balcani. In avvio di settimana la saccatura atlantica traghetterà un nuovo vortice in approfondimento sull’Iberia. Questa depressione non sembra però destinata a raggiungere l’Italia, ma dovrebbe sprofondare tra Spagna e Nord Africa.

FREDDO RUSSO IN RITIRATA E ASSAGGIO DI PRIMAVERA

Un’altra importante novità attesa nei primi giorni della nuova settimana sarà il rialzo termico e l’attenuazione delle correnti fredde orientali. Lo scenario potrebbe quindi farsi più primaverile, anche perché il grande freddo russo tenderà ad allontanarsi verso est, riducendo l’influenza sulla nostra Penisola.

Il rialzo delle temperature verrà esaltato dal rinforzo di un promontorio anticiclonico subtropicale, incentivato ad espandersi sull’Italia dal vortice depressionario presente sulla Spagna. Da metà settimana il vortice iberico si avvicinerà all’Italia puntando prima le Isole Maggiori e poi il Centro-Sud con piogge e temporali. Il tempo potrebbe invece restare ancora secco al Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo, dovuto alla depressione afro mediterranea, potrebbe caratterizzare il meteo sull’Italia dopo metà mese, a ridosso del weekend del 18-20 Marzo. Ad essere interessate sarebbero le regioni del Centro-Sud. La presenza dell’anticiclone sul Nord Europa, in concorso con il vortice afro mediterraneo, potrebbe richiamare aria più fredda verso il Nord e le Adriatiche.