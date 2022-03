POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Abbiamo analizzato abbondantemente la situazione, evidenziando come le condizioni meteo climatiche stiano per subire uno strattone pauroso. Dinamiche legate al Vortice Polare, che come ben sappiamo sta mollando la presa proprio in questi giorni. Normale, d’altronde stiamo andando incontro alla maturità primaverile.

Lo smantellamento sarà turbolento, pertanto anche le ondate di maltempo che stanno per abbattersi sulle nostre regioni saranno turbolente. Ne avremo la prova nel corso del fine settimana, un fine settimana che non solo riporterà piogge consistenti, ma darà luogo anche a nevicate a bassa quota.

Tra l’altro, aspetto in questo periodo fondamentale, sembra poter spalancare le porte a una lunga crisi ciclonica che potrebbe vedere il Mediterraneo come uno dei protagonisti degli assalti depressionari.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo ormai prossimi al peggioramento, un peggioramento che in prima istanza arriverà da ovest e quindi dall’Oceano Atlantico. L’assalto depressionario sull’Europa occidentale porterà vari impulsi perturbati sulle nostre regioni e vista la provenienza stavolta occidentale le precipitazioni più consistenti si concentreranno sui settori tirrenici e nelle regioni del Nord.

Inizialmente avremo temperature sostanzialmente in linea con le medie del periodo, dopodiché la struttura ciclonica andrà a risucchiare l’aria fredda di matrice artica che nel frattempo avrà preso il sopravvento sull’Europa centrale.

A quel punto ecco che il colpo di coda dell’Inverno verrà servito su un piatto d’argento. Crolleranno le temperature, portandosi sensibilmente al di sotto delle medie stagionali, ciò chiaramente si ripercuoterà sulla quota neve attesa in brusco abbassamento. Potrebbe nevicare a quote collinari nelle zone interne del Centro Nord.

MALTEMPO PERSISTENTE

Tra l’altro, lo ripetiamo, potrebbe spalancarsi un lungo periodo di maltempo. Considerate che l’Atlantico continuerà a inviare depressioni in direzione dell’Europa occidentale, significa che il Mediterraneo rimarrà esposto alle perturbazioni provenienti da ovest e non solo, aria fredda artica continuerà a tenere sotto scacco l’Europa settentrionale e potrebbero arrivare ulteriori impulsi in direzione delle Alpi.

Significa che anche nel lungo termine potrebbero intervenire contrasti termici imponenti e la stagione dei temporali potrebbe aprire seriamente i battenti. Fatto sta che la Primavera, quella turbolenta, sembra voler accelerare con decisione.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la Primavera si sta realmente svegliando e finalmente avremo piogge in grado di lenire la siccità invernale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.