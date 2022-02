Bel tempo? Dipende dai punti di vista. Chiaro, una giornata di sole non può non essere bella. Una giornata gradevolmente mite non può non essere bella. Ma… Se consideriamo un altro punto di vista, oltre a quello meteo, non possiamo non dirvi che l’anormalità delle ultime settimane è imbarazzante.

Non possiamo limitarci a commentare qualche sbuffo freddo qua e là. Secondo voi basta qualche nevicata su Alpi e Appennino, magari anche in forma di bufera o magari a bassissima quota, per far sì che l’Inverno improvvisamente diventi normale? No, non basta. Così non è Inverno, inutile nascondersi dietro a un dito.

Per poter recuperare i crismi di un Inverno con la i maiuscola ci vorrebbe ben altro. Non siamo convinti che l’impresa possa riuscire, sovvertire un dominio anticiclonico così ostinato non è facile. Ma ricordiamoci una cosa: le anomalie, prima o poi, rientrano. Più durano peggio è, perché si rischia di dover pagare un prezzo altissimo.

Se guardiamo i modelli previsionali, chi più chi meno, inizia a fiutare un indebolimento dell’Alta Pressione. C’è addirittura chi ci spara addosso un proiettile gelido proveniente dall’Artico Russo. Visto e considerato che sino a questo momento ipotesi di tal tipo sono state puntualmente smentite, è bene non fidarsi.

Però è anche vero che stiamo andando incontro al termine dell’Inverno e che da qui a fine mese qualcosa d’importante potrebbe accadere. Perché il Vortice Polare, che continuiamo a monitorare costantemente, sta per perdere smalto e non appena mollerà la presa si potrebbero spalancare le porte a botti invernali inattesi.

Veri e propri fuochi d’artificio, che potrebbero traghettarci addirittura in Primavera. Guai a sottovalutare le potenzialità di marzo, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Soprattutto quest’anno.