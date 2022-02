METEO SINO AL 23 FEBBRAIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Torna l’anticiclone con ultimi strascichi di meteo instabile sulle regioni meridionali. In precedenza la perturbazione aveva portato pioggia e neve, anche a quote basse e fino in pianura su alcune aree del Nord. A seguito dell’allontanamento del vortice depressionario verso lo Ionio, l’alta pressione è tornata ad abbracciare buona parte dell’Italia.

Cambia quindi di nuovo completamente la scena, in quanto questa poderosa rimonta anticiclonica è accompagnata da una bolla d’aria calda in quota, che sta portando un rapido innalzamento delle temperature. Il clima si farà quindi primaverile soprattutto di giorno. Una flessione di questo anticiclone è attesa però già nel weekend, con un parziale deterioramento del tempo.

FORTE ANTICICLONE SULL’ITALIA, CON TEPORE DIURNO

Il maltempo è appena passato e ora l’anticiclone è tornato di nuovo ad avere il pieno controllo sul Mediterraneo e sull’Italia. Questo determina un deciso stravolgimento soprattutto dal punto di vista termico. La recente fase invernale, che si è fatta sentire soprattutto al Nord, lascia il posto ad un clima dai connotati più primaverile.

Il campo di alta pressione è infatti supportato da un contributo di correnti molto miti a tutte le quote, di provenienza subtropicale. Le temperature toccheranno punte anche fino a 20 gradi in qualche località prima al Nord-Ovest, poi localmente in qualche località del Centro-Sud e soprattutto in Sardegna. Questo tepore è destinato però a ridimensionarsi sul finire della settimana.

ANTICICLONE IN CEDIMENTO NEL WEEKEND, CON QUALCHE PIOGGIA

Il campo anticiclonico farà registrare una defaillance nel corso del weekend, subendo un’erosione lungo il bordo settentrionale a causa della spinta del flusso perturbato atlantico. Le correnti oceaniche, sospinte dai profondissimi vortici depressionari nord-atlantici, proveranno a scendere di latitudine, con il transito di una modesta saccatura verso l’Italia.

Ne potrebbe così derivare un parziale deterioramento del tempo sulle Alpi e sulle regioni tirreniche, esposte alle correnti umide occidentali. Difficilmente avremo a che fare con un peggioramento in grande stile, al più si avrà solo qualche piovasco associato ad un incremento della ventilazione e ad un moderato calo termico.

METEO PROSSIMA SETTIMANA TRA ANTICICLONE E INFILTRAZIONI FREDDE

La debolezza dell’anticiclone del weekend potrebbe preludere a nuovi disturbi nei primi giorni della settimana, quando potrebbe riuscire ad inserirsi una saccatura fredda diretta verso i Balcani. La traiettoria dell’incursione fredda è ancora incerta, ma probabilmente la nostra Penisola verrà solo lambita da questi discesa fredda.

Gli effetti si avvertirebbero principalmente sulle regioni adriatiche e al Sud, con instabilità e qualche spruzzata di neve sui rilievi. Sarebbe una situazione già vista spesso nel corso dell’inverno e anche in questo caso sarebbe una sortita artica assolutamente fugace. Il tempo resterebbe più stabile mite al Nord, sulle aree tirreniche ed insulari.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso della settimana, l’anticiclone sembra in grado di riorganizzarsi a partire dal 23 febbraio, riportando meteo ancora più stabile sull’intera Penisola e su buona parte del Mediterraneo. Le perturbazioni più incisive scorreranno in genere a nord delle Alpi, anche se potranno a tratti lambire l’Italia.