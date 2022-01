L’offensiva dell’inverno torna a farsi prepotente, con meteo nuovamente atteso in peggioramento per una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico. Il primo fronte di quest’inizio weekend sfilerà rapidamente via, con scarsi effetti principalmente al Sud e sulle Isole Maggiori.

La seconda perturbazione, molto più organizzata, irromperà domenica e darà origine ad un nuovo vortice di bassa pressione, che si scaverà sullo Stivale, alimentato da un corposo nucleo d’aria fredda d’estrazione artica. Ne deriverà una nuova fase di maltempo decisamente invernale.

Quali saranno le aree coinvolte? Va detto che la perturbazione tenderà a saltare quasi tutta la Val Padana, in quanto sottovento all’Arco Alpino. Solo qualche sporadico fenomeno interesserà le pianure del Nord-Est, mentre neve più copiosa, a quote basse o fino al fondovalle, colpirà le aree alpine, specie confinali.

Il fronte si ripresenterà decisamente più attivo sul resto d’Italia, con piogge e rovesci che interesseranno prima il Centro Italia per estendersi poi verso il Sud. Non mancherà qualche fenomeno intenso anche sotto forma di rovescio temporalesco, ma sarà certamente la neve a fare notizia.

Tanta neve in arrivo sull’Appennino

La concomitante intrusione d’aria fredda, combinata alle precipitazioni localmente intense, favorirà un calo della quota neve fino in collina sulle zone interne del Centro Italia. La neve potrà occasionalmente spingersi a bassissima quota tra est Toscana, Umbria e Marche, specie sulle vallate più riparate.

Non sono da escludere fioccate a tratti fino alle pianure. La neve interesserà le colline di Abruzzo e Lazio con tendenza ad ulteriore abbassamento della quota neve verso la serata. In questo frangente i rovesci di neve potrebbero spingersi fin verso i 300/400 metri, con fiocchi fino a quote inferiori.

Il limite delle nevicate risulterà invece più elevato sulla dorsale appenninica meridionale e sulla Sicilia, attorno ai 1000-1200 metri. Tuttavia la tendenza sarà per un netto calo della quota neve a partire dalle ore serali di domenica.

Il maltempo invernale lunedì si concentrerà sul versante adriatico ed al Sud, con rovesci nevosi fino a quote basse collinari. L’ulteriore approfondimento del vortice freddo esalterà il maltempo e le nevicate potranno essere considerevolmente abbondanti sui riilievi tra Abruzzo, Molise, Gargano e Lucania.