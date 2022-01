Inutile girarci attorno: il rischio che l’Alta Pressione possa condizionare tutta la seconda metà di gennaio è concreto. Le condizioni meteo climatiche potrebbero riservarci qualche sorprese, se solo il Vortice Polare – come scritto ripetutamente – dovesse frenare improvvisamente.

Al momento, osservando i vari modelli previsionali, l’ipotesi prevalente è quella anticiclonica. Sì, l’Alta Pressione dovrebbe continuare a stazionare sull’Europa centro occidentale e la propaggine orientale potrebbe proteggerci da eventuali irruzioni d’aria fredda. Irruzioni che a quel punto continuerebbero a colpire l’Europa orientale, laddove nel frattempo si formerà quel lago d’aria gelida di cui s’è scritto in svariate circostanze.

Uno scenario davvero poco invernale, se non fosse per le temperature che a stretto giro caleranno di parecchi gradi. Alla fin fine le influenze artiche si faranno sentire, ma è davvero troppo poco per sperare in una virata stagionale degna di tal nome. L’altro elemento su cui ragionare è quello relativo alle precipitazioni. Poche, anzi pochissime. Ormai è da un po’ che non piove e non nevica seriamente. Soprattutto in alcune zone d’Italia, ad esempio sul Nord Italia e sulle tirreniche.

I pochi fenomeni attesi nei prossimi giorni, peraltro a carattere nevoso a quote collinari, non serviranno a lenire quella che rischia di diventare una siccità invernale preoccupante.

Ecco quindi che una virata stagionale, pesante, sarebbe opportuna. Ci sarà? Non ci sarà? Le incertezze modellistiche, c’è poco da fare, continuano ma è innegabile che la presenza anticiclonica sia l’ipotesi prevalente. Ciò che non consente di sciogliere definitivamente la prognosi, rimandando l’Inverno definitivamente a febbraio, è qualche emissione modellistica “accomodante”. Ovvero qualche emissione modellistica che percorre i nostri passi, convincendoci del fatto che al momento non possiamo dare nulla per scontato.

Un esempio su tutti: il modello europeo ECMWF, appena 12 ore fa, proponeva un rientro del nucleo gelido balcanico sulle nostre regioni. Ipotesi meteo puntualmente cancellata stamattina, causa invadenza anticiclonica, ma prima di alzare bandiera bianca vogliamo attendere un paio di giorni.