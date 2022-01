Comunque la si guardi sarà un inizio febbraio dal sapore invernale. Le condizioni meteo climatiche risentiranno della colata artica destinata a scivolare lungo il fianco orientale del possente Anticiclone.

L’incertezza modellistica è evidente, non tanto nel proporre l’irruzione quanto piuttosto nell’identificare l’esatta traiettoria. C’è chi è più propenso al coinvolgimento di Grecia e Turchia, chi invece all’interessamento delle nostre regioni. La soluzione, come spesso capita, potrebbe essere una via di mezzo. Ovvero un parziale coinvolgimento del nostro Paese, in particolare delle regioni adriatiche e del Sud, mentre sui settori occidentali potrebbe prevalere l’Alta Pressione.

Cos’è che sta determinando le difficoltà evolutive? Beh senz’altro la struttura anticiclonica, destinata comunque sia a persistere sull’Europa centro occidentale.

La vicinanza al nostro Paese non aiuta, per poter scalfire un fortino così possente vi sarebbe la necessità di un reset barico sostanziale. Reset che, a sua volta, avrebbe necessità di una frenata del Vortice Polare e al momento non s’intravede nulla di tutto ciò.

L’attuale configurazione, è bene sottolinearlo, sta causando pesantissime anomalie tanto sull’Europa centro occidentale – Italia compresa – quando su quella orientale. Da un lato prevale il bel tempo, dall’altro lato è pieno Inverno. Se in Francia splende il sole, in Grecia – come avrete avuto modo di sapere – si stanno abbattendo storiche nevicate.

Purtroppo è così, se vogliamo che l’Inverno venga a trovarci dobbiamo a tutti i costi sperare in una frenata convinta del Vortice Polare. Senza non si andrebbe da nessuna parte e il mese di febbraio rischierebbe di proporci scenari non dissimili dagli attuali.

Non un bene, è sempre bene rimarcarlo, c’è bisogno che l’Inverno faccia l’Inverno, non che si travesta da Primavera.