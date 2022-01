E’ l’incubo meteo climatico di chi ama la stagione invernale. Ovviamente stiamo parlando dell’Alta Pressione, Alta Pressione che gli scorsi giorni è venuta a trovarci ricordandoci quanto gli inverni del nuovo millennio possano essere avari di soddisfazioni.

Che ha guardato le varie mappe di previsione avrà certamente notato che la struttura anticiclonica è lì, a due passi dalle nostre regioni. Più precisamente si trova sull’Europa occidentale e lo sbilanciamento verso ovest lascerà filtrare un nucleo freddo che avrà l’onere di ripristinare scenari più consoni al periodo.

Torneranno freddo e neve, dovremo nuovamente coprirci come si deve e dovremo prestare attenzione a fenomeni localmente intensi. Ma poi? Cosa dovremo aspettarci? Beh, visto e considerato che l’Alta Pressione – come detto – sarà a due passi da noi non possiamo escludere che prenda il sopravvento.

Se così fosse potremmo dirvi “nulla di nuovo sotto al sole”. Già, perché in fin dei conti innumerevoli inverni del nuovo millennio sono stati caratterizzati da lunghi periodi anticiclonici ed oggi la presenza dell’Anticiclone spesso e volentieri è sinonimo di mitezza. Se non addirittura di caldo anomalo.

Inutile girarci attorno: la persistenza dell’Alta Pressione è diventato un vero e proprio dramma meteo. Farà certamente piacere agli amanti del bel tempo, su questo – è proprio il caso di dirlo – non ci piove, ma ricordiamoci che le anomalie climatiche non fanno bene. Né in Estate, né in Inverno, neppure nelle altre due stagioni.

La speranza, quindi, è che certe proiezioni non trovino riscontro. Le ipotesi al vaglio sono due, sempre quelle: da un lato il ritorno dell’Alta Pressione, sarebbe un dramma, dall’altro lato il risveglio dell’Inverno. Stiamo per giungere a quel bivio stagionali di cui tanto si parla e ben presto sapremo se il Vortice Polare avrà la meglio su tutto il resto.