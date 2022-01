Quello odierno vuole essere un articolo di riflessione, seria, profonda, senza fronzoli. Inutile girarci attorno, il riscaldamento globale e i conseguenti cambiamenti climatici stanno rovinando i nostri Inverni. Le condizioni meteo climatiche, in Italia e non solo, risentono inevitabilmente degli effetti dell’innalzamento della temperatura del pianeta.

Non ci stiamo inventando nulla, abbiamo avuto modo di approfondire l’argomento grazie a degli studi puramente scientifici. Il ragionamento che sta dietro a tali studi è semplice quanto preoccupante: il caldo anomalo, che coinvolge maggiormente le aree polari, ha ripercussioni sulla stratosfera. Si innesca un meccanismo cosiddetto di “compensazione”, ovvero se la fusione del ghiaccio artico è eccessiva la natura cerca di porre in essere i rimedi necessari.

L’unico rimedio disponibile è rappresentato da un forte raffreddamento della stratosfera. Raffreddamento stratosferico significa Vortice Polare in gran forma e da svariati anni a questa parte stiamo registrando anomalie termiche stratosferiche da paura. Anche quest’anno, senza andare molto lontano, il Vortice Polare sembra inattaccabile.

Finora è stato in grado di rispedire al mittente una serie di assalti provenienti dalla troposfera, ovvero dei riscaldamenti che qualche decennio fa avrebbero causato lo spappolamento del Vortice.

Abbiamo cercato di spiegarvi al meglio quel che sta succedendo e fidatevi, non è semplice. Non è semplice sapere che nei prossimi anni potrebbe andare sempre peggio. Sì, potremmo dover affrontare stagioni invernali poco propense al freddo alle nostre latitudini. Poi sì, potrà esserci l’eccezione, ma la regola potrebbe essere un’altra, ovvero l’Inverno mite.

Non siamo a noi a scriverlo, lo ripetiamo. E’ il sunto, semplificato, di autorevoli studi scientifici americani. Se poi vogliamo provare a guardare il bicchiere mezzo pieno all’interno della regola, come detto, potrebbe esserci l’eccezione. Ovvero Inverni gelidi, perché qualora il Vortice Polare dovesse andare incontro a smantellamento prematuro le ondate di gelo che potrebbero colpirci sarebbero enormi. Ed è un’ipotesi che, in virtù dell’estremizzazione meteo climatica, non possiamo escludere.