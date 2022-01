Abbiamo visto le immagini di Atene sommersa di neve. I giornali greci stamattina raccontano che cosa è avvenuto e succede: la realtà dei fatti chiara, è stato diramato in alcune aree una sorta di vero e proprio coprifuoco alle auto per evitare il rischio di vite umane, in quanto quello che si è abbattuto sull’area metropolitana di Atene è un evento meteo di straordinaria intensità.

Atene durante la stagione invernale ha un clima molto mite, però è risulta esposta ai venti che giungono dall’Artico, quegli stessi che vengono bloccati dall’arco alpino in Italia, e che invece potrebbero raggiungere anche le regioni adriatiche centrali e meridionali italiane, il Sud, la Sicilia, la Sardegna, le coste tirreniche centrali e meridionali. Ma il freddo che arriva in Grecia transita attraverso ampie aree continentali, ed è generalmente più freddo rispetto a quello che viene in Italia, ad eccezione di quello che potrebbe raggiungere il Sud e la Sicilia, che nel caso verrebbe dai Balcani, con medesime caratteristiche di quello greco.

Atene nella serata di ieri dopo una giornata di neve, temporali, vento molto forte ad una velocità superiore ai 50 km/h, con raffiche sino 80-90 km/h, da vero proprio blizzard, nella tarda serata di ieri ha visto improvvisamente il vento medio toccare una velocità da uragano: alle 23:50 nell’aeroporto di Atene-Eleftherios segnava 95 km/h di vento medio, con raffiche a 130 km/h e neve.

Nella capitale greca non è caduta neve farinosa, la temperatura solo era prossima a 0°C, e nelle alture e temporaneamente in pieno centro città si è mantenuta su questo valore. Ma in collina, dove sorge la parte alta della capitale greca, di neve né caduta oltre 60 cm, con temperature costantemente negative.

Durante la notte l’esercito ha cercato di soccorrere chi si trovava bloccato dalla neve nelle strade principali della città e autostrade. Sono stati soccorsi migliaia di automobilisti rimasti in panne che sono stati accompagnati presso dei punti di ristoro dove hanno trascorso la notte. Le auto sono state spostate ai margini delle corsie, per consentire nella giornata di oggi che alcune strade vengano liberate dalla neve, ma dove potranno transitare solo i mezzi di soccorso. Lo ripetiamo, vi è il divieto di usare l’auto.

La situazione dovrebbe migliorare gradualmente con l’aumento della temperatura che si avrà nei prossimi giorni. Temperatura che nel prossimo fine settimana potrebbe raggiungere di nuovo i 10 °C.

Quello che abbiamo visto succedere ad Atene poteva capitare anche in Italia, in quanto il Vortice Polare, di cui innumerevoli volte vi abbiamo parlato, tende a creare delle anse, ovvero delle sacche di aria fredda che si spingono verso sud, dove si attivano profonde aree cicloniche con annesso maltempo. E con l’aumento della temperatura media, un po’ dappertutto si stanno osservando precipitazioni nevose più abbondanti della norma. Per meglio intenderci nevica con più abbondanza. E ne sanno qualcosa veramente in innumerevoli località del nostro Pianeta.