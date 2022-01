POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quello che fino a qualche giorno fa era stato definito – giustamente – un vero e proprio reset barico si sta rivelando estremamente complesso per le sorti dell’Inverno. Le condizioni meteo climatiche, dopo aver proposto l’Anticiclone Africano, si sono orientate su frequenze marcatamente invernali.

Il Vortice Polare, che ad inizio stagione sembrava in netta difficoltà, sta pigiando sull’acceleratore provocando un accorpamento delle masse d’aria gelida sulla verticale del Polo. Cosa significa? Che l’Alta Pressione potrebbe nuovamente gonfiarsi come un pavone, espandendosi parzialmente sulle nostre regioni. Attenzione però, perché a est si creerà un lago gelido importante, con refoli che potrebbero spingersi sino in Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni ci metteranno difronte a condizioni meteo climatiche pienamente invernali, almeno dal punto di vista termico. Passato il peggioramento intervenuto nelle ultime ore, i cui strascichi si protrarranno al Sud sino a martedì, avremo un miglioramento a causa dell’estensione della propaggine orientale del possente Anticiclone collocato sull’Europa occidentale e in spostamento verso il cuore del vecchio continente.

Contestualmente avverrà un afflusso d’aria gelida sull’Europa orientale, laddove si andrà a creare un enorme lago freddo i cui effetti potrebbero ripercuotersi parzialmente sul nostro Paese. Molto dipenderà dal posizionamento dell’Alta Pressione, che potrebbe innescare lo scivolamento del freddo sul basso Mediterraneo. Ipotesi presa seriamente in considerazione da alcune proiezioni modellistiche.

SCENARI INVERNALI

Metà gennaio, lo ripetiamo, potrebbe segnare un punto di svolta stagionale. Alcuni modelli matematici sembrano credere convintamente nell’arrivo di un’irruzione coi fiocchi già prima dell’ultima decade mensile, ipotesi che peraltro potrebbe avere il suo perché qualora il Vortice Polare dovesse andare incontro a disturbi di una certa consistenza.

L’altra ipotesi, da prendere in seria considerazione, è che il Vortice Polare riesca a parare il colpo e a condizionare la troposfera. A quel punto l’Alta Pressione potrebbe avere il sopravvento, instaurando un regime di stabilità atmosferica duraturo. La speranza è che non si realizzi quest’ultima ipotesi altrimenti rischiamo di vedere sfumare l’ennesimo Inverno.

IN CONCLUSIONE

L’Inverno è tornato, ma dovremo capire se si tratterà di un ritorno del freddo in grande stile o più semplicemente un tentativo di sblocco da uno stallo anticiclonico che altrimenti rischierebbe di diventare pericolosissimo.

UNA CONSIDERAZIONE

Gennaio sta sfilando via rapido, e c’è il sentore che si concluderà con ulteriori anomalie climatiche. Insomma, semmai ci fosse un’ondata di freddo importante, non ci resta che Febbraio ed uno scorcio di Marzo, quando però saremo già in primavera meteorologica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.