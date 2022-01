POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Inutile cercare una via d’uscita, a quanto pare dovremo continuare a commentare scenari meteo climatici fortemente anticiclonici. I tentativi di sblocco, evidenziati da alcune proiezioni modellistiche, puntualmente vengono smentiti.

Qual è la causa delle costanti smentite? Semplice: il Vortice Polare. Vortice Polare fortissimo, capace di condizionare pesantemente la troposfera tramite un’accelerazione del flusso zonale sul Nord Europa e un conseguente consolidamento anticiclonico a medie latitudini.

Difficile trovare una via d’uscita, purtroppo si rischia di dover già archiviare anche la prima metà di febbraio.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’Inverno sta cercando in qualche modo di farsi vivo, tramite un nucleo freddo che in questo inizio di settimana transiterà lungo lo stivale. Non aspettiamoci chissà che effetti, è vero che avremo un calo termico, qualche nevicata appenninica e una bufera di vento sui settori tirrenici. Ma a parte ciò, aggiungiamoci le tempeste di neve sui versanti nord delle Alpi, nulla di clamoroso.

Anche perché, lo ripetiamo, durerà pochissimo. Nella seconda metà settimanale avremo un miglioramento delle condizioni meteo, significa che tornerà a splendere il sole grazie alla rinnovata vigoria dell’Alta Pressione.

UN ALTRO INVERNO BUTTATO VIA

Se dovesse proseguire su questi binari sì, si tratterebbe di un altro Inverno buttato via. Dopo quello dell’anno scorso pensavamo non si potesse fare peggio ma sino a questo momento possiamo affermare che ci stiamo andando molto vicini.

Dobbiamo sperare che il Vortice Polare, come già evidenziato in apertura, molli la presa il più in fretta possibile altrimenti si rischia di dover commentare scenari anticiclonici sino a fine mese. Nelle proiezioni dei vari centri di calcolo internazionali non s’intravede nulla di tutto ciò, possiamo infatti notare una circolazione zonale estremamente attiva sul Nord Europa, mentre su di noi proseguirebbe il dominio pressoché incontrastato dell’Anticiclone.

IN CONCLUSIONE

Niente da fare, è triste dirlo ma ogni tentativo di accelerazione invernale è stato puntualmente rispedito al mittente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.