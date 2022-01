POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Difficile, dobbiamo dirlo, fare una previsione di questi tempi. I modelli matematici cambiano idea praticamente ogni giorni e c’è chi la cambia anche più volte al giorno. L’affidabilità modellistica è inficiata dall’interpretazione del Vortice Polare, che sta creando non pochi problemi alla stagione invernale.

Le ultimissime interpolazioni dei centri di calcolo internazionali rivedono la svolta della prima decade di febbraio, dando nuovamente maggior peso all’Alta Pressione. Solamente l’europeo ECMWF sembra abbozzare un tentativo di sblocco, peraltro in piena vesta invernale, attorno al 10 di febbraio.

Al momento possiamo dirvi che l’ipotesi più probabile è che la struttura anticiclonica prosegua nel suo dominio pressoché incontrastato.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni porteranno un po’ d’Inverno, magari non ovunque allo stesso modo ma perlomeno avremo un calo delle temperature e qualche precipitazione sparsa. La causa è ascrivibile a quel vortice freddo di cui si sta parlando da diversi giorni e su questo punto non sembrano esserci dubbi.

I maggiori effetti coinvolgeranno le regioni del Centro Sud, laddove i fenomeni potrebbero risultare più vivaci e diffusi. Fenomeni che potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota, specie lungo la dorsale appenninica. Si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido, destinato a terminare nella seconda metà della prossima settimana allorquando potrebbe addirittura affacciarsi un promontorio anticiclonico africano.

INVERNO, ULTIME CHANCE

C’è poco da dire, l’Inverno rischia seriamente di chiudere i battenti senza lasciare il segno. Ovviamente non in tutta Europa, ma diciamo che su mezzo continente il dominio dell’Alta Pressione è evidente e le anomalie che si stanno realizzando a tratti eccezionali.

Le speranze sono riposte, a questo punto, nella seconda metà di febbraio. Come scritto in apertura c’è qualche cenno di cambiamento da parte del modello europeo ECMWF, ma al momento dobbiamo prenderlo con le dovute cautele. La forza del Vortice Polare è tale che ogni tentativo di svolta sta incontrando ostacoli insormontabili e fin tanto che non mollerà la presa tale struttura sarà difficile poter sperare in qualcosa di buono.

Anche l’ipotesi atlantica, paventata negli ultimi approfondimenti, sembra poter svanire nel nulla. Ovviamente speriamo in qualcosa di diverso, qualcosa che consenta perlomeno un po’ di vivacità atmosferica.

IN CONCLUSIONE

Inverno al palo e probabilmente rimarrà confinato in altre zone d’Europa sino a data da destinarsi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.