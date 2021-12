Ci siamo, il periodo dell’Epifania potrebbe rappresentare un momento cruciale nell’andamento dell’Inverno. Ci giochiamo l’intera stagione, o quasi. Sicuramente il mese di gennaio, che a livello meteo climatico non esordirà nel migliore dei modi.

Il 2022 inizierà all’insegna della Primavera, o della tarda Primavera se preferite. Non un buon biglietto da visita per quello che potrebbe rappresentare l’anno della svolta meteorologica. Sì, perché negli ultimi inverni abbiamo evidenziato come determinati pattern climatici, con conseguenti effetti sulla circolazione atmosferica emisferica, si siano orientati nel verso giusto.

Siamo ancora di quell’avviso, ma rispetto a qualche settimana fa sta subentrando un elemento che abbiamo un po’ sottovalutato: la forza insensata del Vortice Polare Stratosferico. Sembra sempre allo sbando, sul punto di crollare, poi puntualmente riesce a estrarre il coniglio dal cilindro. E’ ciò che sta accadendo proprio in questi giorni, ovvero stiamo registrando un’accelerazione del Vortice tale da innescare una brusca frenata dell’Inverno.

Se stiamo parlando di Anticiclone Africano, di temperature record, di condizioni meteo eccezionali è perché il Vortice Polare Stratosferico sta provando a imporre il proprio diktat anche alla troposfera. Ecco, dovremo capire se la troposfera sarà predisposta al condizionamento oppure no. Al momento parrebbe di no, non sembra esserci collaborazione tra i due piani atmosferici, ma sarà bene non dar nulla per scontato.

Dovesse subentrare il condizionamento rischiamo di giocarci l’Inverno, l’ennesimo verrebbe da aggiungere. Ma se per caso la troposfera dovesse proseguire per conto proprio potrebbe a sua volta innescare il “fuori giri” del Vortice. Significa che potremmo andare incontro a una brusca frenata o persino al cosiddetto “split”. Allora sì che la stagione invernale prenderebbe la piega che vi abbiamo descritto più volte. Allora sì che l’Inverno potrebbe realmente colpire duro, ricordandoci stagioni passate alla storia come le più fredde di sempre.

Non dovremo attendere molto per conoscere il finale. Ma state tranquilli, non è un finale già scritto come molti vorrebbero farci credere. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, se al contrario dovessero prendere una brutta piega dovremo farcene una ragione e magari cercare di analizzare i motivi di un Vortice Polare capace di tutto.