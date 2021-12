Un’ondata di freddo senza precedenti sta colpendo la Scandinavia, portando temperature insolitamente fredde per questo periodo dell’anno.

Tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, le temperature nella Svezia settentrionale sono scese sotto i -30 °C, con valori notturni anche tra i -25 °C e i -35 °C.

L’Agenzia svedese per la gestione delle acque e del mare sta consigliando agli abitanti della Lapponia di usare precauzioni quando si avventurano all’esterno, anche per la presenza di pessima visibilità per la neve sollevata dal vento, oltre che il freddo intenso.

Le temperature hanno raggiunto i minimi storici per dicembre in Scandinavia, scendendo a –43,8 °C a Naimakka in Svezia,il 6 dicembre. Sempre in Svezia, anche un’altra stazione, Karesuando, ha stabilito un record storico con temperatura a -41,9 °C.

Aria eccezionalmente fredda che si muove dal nord dalla Siberia porterà temperature eccezionalmente basse in tutta la Scandinavia durante il prossimo fine settimana. Pesanti nevicate sono probabili domenica. In alcune zone di montagna potrebbero cadere fino a 40 cm. Questo renderà le condizioni delle strade estremamente scivolose, specialmente dove è presente una superficie sottostante di ghiaccio.

La temperatura più bassa mai registrata in Svezia con l’attuale sistema di misurazione è di -52,6 °C il 2 febbraio 1966 a Vuoggatjålme, nella provincia settentrionale della Lapponia.

Martedì 7 dicembre si è avuta la giornata di dicembre più fredda dal 1915, quando la temperatura scese a -42 °C. Le uniche volte in cui una temperatura è scesa sotto i -40 °C fu a Karesuando in dicembre nel il 1885, 1898, 1915, 1919, 1969, e 1986.

L’8 dicembre, la temperatura più bassa misurata a Karesuando è stata di -42 °C, che è la più bassa nel dicembre dal 1915 ed è anche la temperatura più fredda registrata a Nikkaluokta.

L’alta pressione a nord della penisola scandinava ha causato un flusso di aria fredda artica nell’Europa del Nord durante questo dicembre, generando questo freddo record.