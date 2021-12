METEO SINO AL 15 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La seconda parte della settimana continuerà ad essere caratterizzata da meteo particolarmente movimentato. Le nevicate sono arrivate, come nelle attese, su parte del Nord Italia, grazie al cuscinetto freddo presente al suolo. Ora il maltempo tende a concentrarsi al Centro-Sud ed Isole, con rovesci più intensi ed organizzati lungo la fascia tirrenica.

Correnti più fredde, d’estrazione artica, stanno sfondando lungo la Penisola, spodestando l’aria più mite affluita in precedenza. La quota neve è attesa quindi in calo fino alla collina sul Centro Italia. Un ulteriore impulso perturbato, sempre seguito da aria polare, accompagnerà un profondo vortice ciclonico per gli ultimi giorni della settimana, ma da domenica inizierà ad avanzare l’anticiclone.

DEPRESSIONE DA VENERDI’ CON NUOVA FASE DI MALTEMPO

La vecchia perturbazione si attarderà ancora nelle prime ore di venerdì sulle regioni del basso tirreno, ma nel contempo subentrerà un nuovo impulso perturbato che non darà nemmeno tempo di godere di una tregua. Una circolazione ciclonica si scaverà sui mari italiani, tra Corsica, Mar Ligure ed Alto Tirreno, ancora alimentata da impulsi d’aria fredda da nord.

Il nuovo fronte perturbato accompagnerà il vortice, risultando più attivo al Centro-Sud dove sono attese condizioni di maltempo con piogge e temporali. Il fronte risalirà verso parte del Nord Italia, con fenomeni nevosi anche a bassa quota soprattutto in Emilia e localmente anche tra Basso Veneto e sud della Lombardia. La neve cadrà in collina su parte dell’Appennino Centro-Settentrionale.

FREDDO INVERNALE NEL WEEKEND, ANCORA PIOGGIA E NEVE

Il vortice ciclonico si sposterà sul basso versante adriatico, richiamando correnti più fredde da nord-nord/est. La giornata di sabato sarà invernale per tutta Italia, Il maltempo interesserà più direttamente le regioni adriatiche e quelle del Sud, con nevicate fino a bassa quota sull’Appennino Centrale ed in Romagna oltre i 600/800 metri al Sud.

Domenica l’instabilità agirà ancora sulle regioni più meridionali dove si attendono ulteriori rovesci e nevicate in collina. Qualche residuo fenomeno interesserà anche il medio versante adriatico. Il miglioramento atteso sul resto d’Italia sarà determinato dall’arrivo da ovest dell’anticiclone, che scalzerà il vortice e porterà ad una svolta dopo tanto maltempo.

ARRIVA L’ANTICICLONE, METEO PIU’ STABILE

La rimonta dell’alta pressione entrerà nel vivo ad inizio settimana, quando residue condizioni d’instabilità si attarderanno all’estremo Sud, coinvolto ancora da una circolazione fredda da nord legata alla depressione presente sull’area balcanico-danubiana. Il meteo sarà soleggiato sul resto del Nord, con gelate notturne diffuse sulle pianure del Nord e le valli interne del Centro Italia.

Banchi di nebbia torneranno a presentarsi sulla Val Padana. L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo dovrebbe consolidarsi ulteriormente sin verso metà settimana e verrà favorita dall’intensificazione del flusso delle correnti occidentali alle alte latitudini, con le perturbazioni atlantiche in scorrimento dal Regno Unito verso la Scandinavia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’alta pressione avrà modo di giganteggiare e durare a lungo su parte d’Europa. I massimi anticiclonici tenderanno a posizionarsi sulle nazioni centrali europee. L’Italia rimarrà così esposta a flussi d’aria più fredda, nei bassi strati, dai quadranti nord-orientali, con clima che quindi dovrebbe mantenersi relativamente freddo sulle zone esposte e nelle ore notturne.