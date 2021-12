POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Detto che stiamo andando incontro al graduale peggioramento meteo natalizio, i cui effetti verranno discussi tra non molto, permangono non poche incertezze riguardanti tanto il periodo di fine anno quanto le primissime fasi di gennaio.

Col passare dei giorni i modelli matematici stanno cercando di inquadrare al meglio la situazione, al momento le ipotesi in campo sono differenti e derivano dalle complesse dinamiche atmosferiche. Il Vortice Polare potrebbe rafforzarsi, temporaneamente, se così fosse le proiezioni anticicloniche che ci vengono mostrate stamane – peraltro orientate verso una struttura anticiclonica subtropicale – potrebbero realizzarsi.

Viceversa, qualora il Vortice Polare non dovesse riuscire ad accelerare potremmo andare incontro a stravolgimenti modellistici importanti. Ed è per questo motivo che al momento non possiamo escludere alcuna ipotesi, soprattutto per quel che concerne la prima settimana di gennaio 2022.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dicevamo del peggioramento natalizio. L’Alta Pressione, che ha mostrato i primi cenni di indebolimento nei giorni scorsi, sta andando incontro a uno smantellamento operato dall’accelerazione del flusso zonale. Alta Pressione che sarà costretta a cambiare posizione, difatti si sposterà verso ovest e nel corso della prossima settimana si lascerà scappare un affondo ciclonico che dovrebbe acuire ulteriormente il brutto tempo.

Prima però, lo ripetiamo, prepariamoci ad un Natale e un Santo Stefano all’insegna delle nubi e su alcune zone d’Italia anche delle piogge. Piogge che colpiranno principalmente i settori occidentali, quindi i versanti tirrenici, e le regioni del Nord.

Potrebbero verificarsi precipitazioni localmente abbondanti, anche a carattere di nubifragio come nel caso di Liguria centro orientale e alta Toscana. Andrà meglio sulle adriatiche, che come ben sappiamo risultano sottovento rispetto alle correnti occidentali. Correnti che, a livello termico, faciliteranno un temporaneo aumento delle temperature.

INVERNO, INIZIO 2022 DINAMICO

Abbiamo evidenziato come attualmente sia importante prendere in seria considerazione tutte le ipotesi in campo. Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, tutti, piazzano un forte Anticiclone a cavallo tra fine anno e inizio 2022. Anticiclone che, lo ripetiamo, potrebbe avere una componente subtropicale e in tal senso sarebbe da mettere in preventivo un robusto rialzo delle temperature che si orienterebbero su valori decisamente superiori alle medie stagionali.

Potrebbe trattarsi di una fase transitoria, destinata a terminare a ridosso dell’Epifania allorquando la stessa struttura anticiclonica potrebbe puntare verso nord innescando discese d’aria fredda. Al momento è difficile dirvi se tale azione avrà ripercussioni sul nostro Paese o se al contrario la struttura anticiclonica resterà centrata sulle nostre regioni. Diciamo che l’Inverno potrebbe comunque ripresentarsi sul nostro territorio, in che modo e con che tempistiche lo vedremo cammin facendo.

IN CONCLUSIONE

Impianto evolutivo che necessita di ulteriori conferme, i modelli matematici stanno cambiando scenari giorno dopo giorno e per poter avere una risposta dovremo pazientare ancora un po’.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.