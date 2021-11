POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’autunno sta per terminare, almeno sul calendario meteorologico, e sino a questo momento non si può certo affermare che si sia trattato di una stagione autunnale statica. Abbiamo avuto innumerevoli ondate di maltempo: temporali a settembre, piogge a tratti – localmente torrenziali – a ottobre, devastanti ciclonici nel mese di novembre.

Finora sono mancate le vere perturbazioni atlantiche, questo sì, ma ormai sono anni che non vediamo i fronti perturbati affacciarsi con convinzione sul Mediterraneo. Osservando le proiezioni dei vari centri di calcolo dobbiamo dirvi che sono state ampiamente confermate le novità evidenziate i giorni scorsi, ovvero novità orientate al maltempo dovuto a incursioni di aria fredda dal Circolo Polare Artico.

Un vero e proprio tuffo nel pieno Inverno, che sta spalancando le porte all’arrivo delle prime interessanti nevicate tanto in montagna quanto localmente a quote collinari.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo proprio entrando nel clou della prima ondata di freddo. Si tratta di aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico, significa che si farà sentire sì ma soprattutto in concomitanza delle precipitazioni che mai come in queste circostanze aiutano a tirar giù il freddo dalle alte quote.

Attenzione, perché questo significa che ci potrebbero essere sorprese nevose a quote inaspettate. Diciamo che in varie zone del Centro Nord i fiocchi potrebbero spingersi in collina, se non addirittura localmente più in basso. Non sarà neve che farà presa, tranne ovviamente a ridosso dei rilievi più importanti.

Irruzione che sarà accompagnata da maltempo, visto e considerato che dovrebbe scavarsi un vortice di bassa pressione tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale. Al Sud sarà un’azione artica meno pressante, ma che porterà le prime serie nevicate sui rilievi della dorsale appenninica e della Sicilia. Ovviamente nevicherà anche sui monti della Sardegna, localmente al di sotto degli 800 metri.

SCENARI INVERNALI

Riprendendo quanto scritto in apertura, le emissioni modellistiche domenicali continuano a mostrarci profonde variazioni e costanti aggiustamenti di tiro, addirittura alcuni centri di calcolo internazionali continuano a supportare la tesi di ulteriori irruzioni artiche o persino di un’ondata di freddo dai quadranti orientali.

Si tratterebbe, ma ormai sono diversi giorni che se ne parla, di un vero e proprio stravolgimento rispetto agli ultimi anni, anche perché analizzando vari pattern climatici continuano a giungere conferme circa un Inverno potenzialmente sorprendente. Vedremo se e quanto sarà freddo dicembre, un mese durante il quale l’Artico potrebbe letteralmente spadroneggiare a causa di un Vortice Polare in seria difficoltà.

IN CONCLUSIONE

L’Inverno mostrerà subito i muscoli, dicembre in particolare potrebbe essere un mese fin da subito decisamente interessante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.