POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Situazione tutt’altro che chiara. I modelli matematici continuano a mostrarci scenari meteo climatici, relativi alla prima decade di novembre, assolutamente altalenanti. C’eravamo lasciati ipotizzando, lo ricorderete, un possibile intervento dell’Alta Pressione e quindi l’arrivo dell’Estate di San Martino. Ipotesi ancora valida, ma che nelle ultime ore ha subito modifiche importanti.

I centri di calcolo, infatti, stanno formulando una seconda ipotesi: quella di un pericolosissimo vortice ciclonico mediterraneo. Vortice che andrebbe a svilupparsi a seguito di un affondo depressionario che prenderà piede nei prossimi giorni e che ci porterà condizioni meteorologiche pienamente autunnali. Piogge, neve sui rilievi, un forte calo delle temperature.

Se dovesse realizzarsi questo scenario, andrebbe monitorato con molta attenzione perché il Mediterraneo – ce lo sta dimostrando – è in grado di creare strutture cicloniche pericolosissime.

IL METEO A BREVE TERMINE

Anzitutto stiamo ancora monitorando quello che può essere considerato a tutti gli effetti un uragano mediterraneo. Continuerà a imperversare tra Sicilia e Calabria, provocando condizioni di fortissimo maltempo. Purtroppo c’è il rischio che le aree già precedentemente colpite da inondazioni debbano affrontare situazioni di criticità.

A partire da domenica le condizioni meteo cambieranno, cambieranno parecchio perché avremo a che fare con un affondo depressionario proveniente dal nord Europa. Farà irruzione soprattutto lunedì 1 novembre, il fronte freddo transiterà sull’Italia causando una rapida ma pesante ondata di maltempo.

Le temperature scenderanno di parecchi gradi, portandosi al di sotto delle medie stagionali. Arriveranno nevicate su Alpi e dorsale appenninica.

ATTENZIONE ALLE NOVITA’

Come detto in apertura, la novità odierna è rappresentata dalla soluzione presa in considerazione dai più importanti modelli di previsione. L’affondo depressionario nord atlantico potrebbe causare l’isolamento di un ampio vortice secondario tra la Penisola Iberica e la Sardegna.

Secondo taluni modelli potrebbe assumere connotati simili a quelli di un ciclone tropicale, migrando verso est e coinvolgendo diverse zone d’Italia a cominciare proprio dalla Sardegna. E’ evidente che un’evoluzione di questo genere andrà seguita con molta attenzione perché potrebbe esporci a precipitazioni particolarmente violente.

L’ipotesi Alta Pressione, quindi Estate di San Martino, è ancora valida e cercheremo di capire se nei prossimi giorni i vari modelli matematici torneranno sui loro passi.

IN CONCLUSIONE

Novembre, comunque, promette scintille. In un senso o nell’altro, vedremo, fatto sta che ci aspettano giornate comunque estremamente interessanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.