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Prima neve sulle Green Mountains e sugli Adirondacks

La stagione fredda nel Nord-Est degli Stati Uniti ha battuto il primo colpo come spesso capita a metà ottobre. Secondo il National Weather Service di Burlington e i meteorologi di WCAX (Channel 3), sopra i 450-600 metri di quota sulle Green Mountains del Vermont e sugli Adirondacks dello Stato di New York la neve ha lasciato da una traccia fino a circa 2,5 centimetri, mentre sulle vette più alte si possono raggiungere i 2-5 centimetri. I fiocchi sono scesi fino a circa 450 metri, ma nelle valli si è visto al massimo qualche fiocco bagnato che si è sciolto subito su un terreno ancora tiepido.

Le rilevazioni locali di WCAX parlano di una traccia sul Mount Mansfield e sul Jay Peak, mentre sul Burke Mountain e sul Mount Marcy, la cima più alta degli Adirondacks, gli accumuli vanno da una traccia a 2,5 centimetri. Nei comprensori sciistici più noti, da Killington a Stowe, da Okemo a Stratton, il manto è rimasto praticamente assente o appena accennato, segno che per vedere le piste davvero bianche bisognerà aspettare.

Oggi freddo e vento, poi arriva l’alta pressione

Sabato 17 ottobre la giornata sarà fredda e ventosa, con massime che si fermano intorno ai 3-5°C e venti da nord-ovest tra 24 e 40 km/h, con raffiche fino a 48-56 km/h. Al mattino qualche rovescio di neve interessa ancora le colline, ma già dal pomeriggio il cielo si apre e il sole prende il sopravvento, senza impatti significativi sulla viabilità.

Da domenica e per tutta la settimana successiva il quadro cambia nettamente: l’alta pressione riporta tempo secco e soleggiato, con massime che risalgono tra 10°C e 15°C, valori più consoni al periodo e un clima decisamente più piacevole.

Un copione tipico di metà ottobre

Non c’è nulla di eccezionale in questo episodio, sulle Green Mountains la prima neve arriva spesso tra metà e fine ottobre, mentre nelle valli gli accumuli veri si fanno attendere fino a novembre.

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