La ​luce dell’aurora boreale ⁤e del ‌riflesso lunare illumina le Isole Aleutine

Questa⁣ affascinante fotografia delle Isole Aleutine, rischiarata dalla‍ luce dell’aurora boreale e dal riflesso lunare,⁣ è stata scattata da un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 17 ‍settembre 2022.

Il ​riflesso lunare sulle Isole Aleutine

Un astronauta a bordo della⁢ Stazione Spaziale‍ Internazionale (ISS) ha immortalato questa ‍straordinaria immagine delle Isole Aleutine, situate al largo ⁣della costa​ dell’Alaska continentale. L’arcipelago è illuminato dal riflesso lunare, un⁣ fenomeno simile al riflesso solare che si verifica ‌solo quando la luce della ⁢Luna si riflette sull’acqua in un angolo ⁤particolare. La cattura del ⁢riflesso lunare è rara nella fotografia astronautica, rendendo⁤ questa⁢ immagine ​ancora⁢ più speciale.

Formazione delle Isole Aleutine

Sebbene alcuni arcipelaghi si formino da processi come l’erosione e l’innalzamento del livello del mare, la maggior parte delle catene di ​isole, tra cui le Aleutine, sono il risultato di eruzioni vulcaniche. Occupando un’area di circa 17.611 ⁤chilometri quadrati, le isole si estendono in un arco che va⁤ da sud-ovest a nord-ovest per circa 1.800 chilometri,⁣ dalla Penisola dell’Alaska all’Isola ⁤di Attu (non raffigurata). La catena delle Aleutine forma il confine tra il ​corpo principale dell’Oceano Pacifico a sud e il Mare di Bering a nord.

La luce dell’aurora boreale in vista

Una luce verde intensa alta nell’atmosfera ⁤terrestre è evidente nell’immagine. Questo fenomeno è chiamato aurora boreale, conosciuta anche come luci del nord. Forti esplosioni di energia dal ⁤Sole, come le eruzioni solari e le⁣ eiezioni di massa coronale, possono ​viaggiare nello spazio e⁣ talvolta impattare il campo magnetico terrestre. L’interazione tra il campo magnetico e la radiazione solare causa la colorazione mostrata nell’immagine. Le aurore appaiono in diverse tonalità, dal verde e giallo a sfumature di viola e ‌rosso. Le aurore possono anche verificarsi sull’emisfero meridionale, dove sono conosciute come aurora australis (luci del‍ sud).

Fotografia dell’astronauta ISS067-E-363431

La fotografia dell’astronauta​ ISS067-E-363431 è stata acquisita il 17 settembre 2022, con una fotocamera⁢ digitale Nikon D5 utilizzando una lunghezza focale di 28 ⁤millimetri. È fornita dal⁢ ISS Crew Earth Observations Facility e ‌dall’Earth Science and Remote Sensing Unit, Johnson Space Center.⁢ L’immagine è stata scattata da un membro dell’equipaggio della Spedizione 67. L’immagine è stata ritagliata e migliorata per migliorare il contrasto, e sono stati rimossi gli artefatti dell’obiettivo. Il Programma della Stazione Spaziale Internazionale supporta il laboratorio​ come⁢ parte del ISS National Lab per aiutare gli astronauti a scattare foto della Terra​ che saranno di grande valore⁤ per gli scienziati e‍ il pubblico, e per rendere queste immagini liberamente disponibili su ⁢Internet.

Conclusioni

In sintesi, questa straordinaria immagine⁤ delle ‌Isole Aleutine, catturata da un astronauta a bordo della ISS, mette in risalto la bellezza ​dell’aurora boreale e del riflesso lunare. Questi fenomeni naturali, insieme alla formazione vulcanica dell’arcipelago, contribuiscono a creare uno spettacolo⁢ visivo unico e⁢ affascinante.