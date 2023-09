Il sostegno dell’Unione Europea ⁢alla gestione sostenibile delle foreste in Irlanda

La Commissione europea⁣ ha ⁤dato il via⁢ libera ​a un progetto ⁣irlandese del⁢ valore di 45 ⁤milioni di ⁣euro, finalizzato a⁤ promuovere ‍la⁢ gestione ⁢sostenibile ‌delle foreste. L’obiettivo principale del programma è di ‍assistere i proprietari terrieri nell’implementazione di una ‌gestione forestale che‍ sia sostenibile⁤ sotto il profilo‍ economico, ecologico e sociale.

Il Programma Forestale Irlandese 2023-2027

Il​ governo ⁢irlandese ha pianificato un⁢ investimento ⁣di 1,3 miliardi di ⁢euro per il quinquennio 2023-2027, ‌destinato al⁤ programma di rimboschimento ​nazionale. ⁤Secondo Pippa Hackett, ministro irlandese dell’Agricoltura⁢ e delle Foreste, l’approvazione da ⁤parte della Commissione europea​ rappresenta un traguardo di grande importanza nella visione a lungo termine dell’Irlanda, che mira al 2050 per​ incrementare ⁣la ​copertura forestale come elemento chiave del Piano d’azione⁣ per il clima del⁢ Paese.

Il nuovo programma forestale, con un‌ budget‍ di 1,3 miliardi di euro, è il più ⁢finanziato e rispettoso dell’ambiente nella storia ⁤dell’Irlanda. È stato ⁣ideato con‍ l’obiettivo di far sì che la piantumazione di ​alberi ‌possa⁤ portare benefici a vari livelli: redditi ⁣agricoli, clima, biodiversità, qualità ⁣dell’acqua, attività ricreative,⁤ economie rurali ‌e ⁤produzione di legname di alta qualità da utilizzare ⁢nelle ‌abitazioni e in altri edifici futuri.

Le tecniche‌ previste dal programma forestale irlandese

Il programma forestale irlandese prevede l’adozione di diverse tecniche, tra cui:

– Favorire la crescita delle foreste;

– Proteggere la biodiversità,‌ la ⁣qualità del suolo e ‌dell’acqua e il paesaggio forestale;

– Adattare le foreste ai‍ cambiamenti‍ climatici;

-⁣ Incrementare la capacità ⁢delle foreste di immagazzinare carbonio.

Nell’ambito di questo programma, che si‌ protrarrà fino‍ al 31 dicembre 2027, gli aiuti saranno erogati‌ sotto forma di sovvenzioni‌ dirette, che copriranno⁢ fino al 100%‍ dei ​costi ammissibili. Il programma sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni operanti nel settore forestale.