La sonda ⁤OSIRIS-REx della NASA rilascerà un campione dell’asteroide Bennu nel deserto ‍dello Utah

La sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA⁤ è pronta a rilasciare una capsula contenente materiale roccioso proveniente dall’asteroide Bennu, che sarà‌ raccolto nel deserto dello Utah il 24 settembre. Dopo un viaggio di sette anni verso⁤ l’asteroide Bennu e il ritorno sulla Terra, la​ sonda OSIRIS-REx ‌della NASA è a poche settimane dal rilascio del suo prezioso carico: una capsula contenente frammenti dell’asteroide, che attraverserà l’atmosfera terrestre per atterrare nel remoto deserto dello Utah.

La missione OSIRIS-REx

La sonda OSIRIS-REx, acronimo di Origins, ⁢Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security–Regolith Explorer, è stata lanciata da Cape Canaveral, in Florida, nel 2016. Sette anni dopo, la sonda è pronta a rilasciare circa 255 grammi di rocce e‌ terra dell’asteroide Bennu, raccolti nel 2020. Successivamente, la sonda continuerà la sua missione per esaminare l’asteroide Apophis durante il suo passaggio vicino alla Terra nel 2029.

I team della NASA hanno appena completato ‍la prova ⁤generale ‌del test di rilascio presso il​ Utah Test and Training Range del⁤ Dipartimento‍ della Difesa, a circa 130 chilometri da Salt Lake‍ City.

Il rilascio della capsula

Il 24 settembre,⁣ OSIRIS-REx rilascerà una capsula a forma⁤ di piccola‍ navicella spaziale, che entrerà nell’atmosfera terrestre a una velocità di circa⁤ 44.500 km/h. Telecamere a infrarossi seguiranno i‍ suoi movimenti mentre ⁢si addentra nell’atmosfera. La capsula rallenterà per l’atterraggio con l’aiuto di paracadute, sperando in un atterraggio morbido ‍nel deserto.

I team della NASA hanno esercitato l’ultima parte‍ della discesa⁤ della‍ capsula ⁣sulla Terra nello Utah questa settimana. ‌Un modello‌ di addestramento ‍della capsula di ritorno del campione è stato rilasciato da un aereo‌ e raccolto nel deserto. L’agenzia spaziale ha dichiarato che la ‍prova generale è⁣ stata l’ultimo test prima della‌ vera raccolta del campione dell’asteroide a settembre.

Orgoglio e aspettative

“Sono immensamente orgoglioso degli sforzi che il⁤ nostro ⁤team ​ha profuso in questo progetto”, ha dichiarato Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx ‌presso l’Università dell’Arizona. “Proprio come la nostra pianificazione meticolosa e le prove ci hanno preparato a raccogliere un campione da ⁤Bennu, abbiamo affinato le‍ nostre competenze per il recupero del campione”.

La NASA ha confermato che tutto è in programma per l’ingresso della capsula del campione nell’atmosfera terrestre ​alle 10:42 (ora locale) del 24 settembre. Dopo l’atterraggio, previsto poco prima delle 11:00, la capsula sarà preparata per il viaggio e trasportata in una sala pulita sul campo militare, prima di intraprendere il viaggio verso il Johnson Space⁤ Center della NASA a Houston.