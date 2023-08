Il meteo in Lombardia sta registrando temperature senza ⁤precedenti per la ​fine di Agosto. Dopo l’anno 2000, che ha visto un’ondata di calore significativa dopo Ferragosto, si sono verificati periodi di calore estremo. Questi periodi hanno durato ‍circa una settimana, a volte estendendosi fino a 10⁤ giorni. L’attuale ondata ⁣di calore sta durando ancora di più e sta​ raggiungendo livelli​ mai visti prima.

Le rilevazioni delle centraline⁤ meteo dell’ARPA Lombardia

Le centraline meteo dell’ARPA Lombardia hanno⁣ registrato, nella​ giornata di Mercoledì 23, temperature ⁣di 40°C in diverse stazioni meteo, inclusa quella di ‌Milano Ovest. Un picco massimo di⁣ 42°C è stato registrato nel sud della Lombardia.

Le notti tropicali

Le temperature notturne rimangono molto alte: si verificano⁤ le cosiddette notti tropicali, ovvero quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C. Molte stazioni meteo registrano valori che non scendono al di sotto dei 25°C. Nell’isola di calore urbana di Milano la situazione è ancora più critica: la scorsa notte la temperatura non è scesa sotto i 29°C e oggi la massima potrebbe oscillare tra 38°C e 40°C. Tuttavia, con una riduzione del tasso di umidità, potrebbero verificarsi valori⁤ anche superiori.

La causa dell’ondata di calore: ⁢l’Anticiclone Africano

La causa di questa intensa ondata di calore è l’anticiclone africano.‌ Tuttavia, una precisazione​ è d’obbligo: quest’anticiclone presenta una notevole anomalia. È così caldo non⁢ tanto per l’aria⁢ calda ‍proveniente dall’Africa, ma principalmente ⁢perché comprime l’aria nei bassi strati a causa della sua potenza. Questa potenza è misurata con la pressione atmosferica in quota che raggiunge valori molto alti, tanto da aver registrato ​uno zero termico che ha superato i 5000 m di quota.

Eventi meteo eccezionali e record

Questi eventi meteorologici non possono essere definiti solo come eccezionali, ma anche come record. Si aggiungono a tutte ⁢le altre anomalie che abbiamo riscontrato durante l’intera stagione estiva. Sebbene ​a Luglio ci siano state abbondanti piogge, queste sono state accompagnate da temporali devastanti i cui danni sono ancora visibili⁤ oggi.

Un cambiamento in arrivo

Inoltre, c’è un⁣ cambiamento in arrivo: tra Sabato e Domenica si prevede un’escalation di temporali in tutta la Lombardia, che potrebbero presentare una notevole intensità, data l’energia disponibile. Verso la fine della stagione estiva, il calo delle temperature potrebbe essere particolarmente brusco, poiché‍ l’area a nord delle Alpi sta iniziando a raffreddarsi. Questo potrebbe segnare la fine⁣ della stagione⁤ estiva, anche se le previsioni a lungo termine indicano altre ondate di calore, ma senza raggiungere gli estremi di Agosto. Questo è ciò che speriamo per ⁢Settembre. Tuttavia, con i cambiamenti climatici, ormai ​dobbiamo aspettarci di tutto.

Conclusione

In sintesi, la⁤ Lombardia​ sta vivendo un’ondata di calore record, con temperature che raggiungono i 40°C ⁤e notti tropicali. Questo fenomeno è causato da un anticiclone africano anomalo che comprime l’aria nei bassi strati. Nonostante le previsioni di un cambiamento imminente,⁢ con l’arrivo di temporali intensi e un calo delle temperature, dobbiamo essere preparati a​ tutto a causa dei cambiamenti climatici. Vi ​terremo ⁣aggiornati con il prossimo bollettino meteo.