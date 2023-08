La ⁤preoccupazione ​crescente per i cambiamenti climatici non ‍è solo una questione di ⁣opinione, ma una realtà concreta,​ come dimostrato‌ dall’osservazione continua di condizioni meteo estreme ‌in tutto il mondo.

Condizioni Estive Anomale

Recentemente, una cella di alta pressione tipica‍ della stagione⁤ estiva ha causato un aumento delle temperature nel‍ centro-est del Nord America e ⁢in alcune parti⁤ dell’Europa.​ Questo non è un evento singolo, ma una tendenza⁣ che si sta manifestando sempre più frequentemente,⁢ interessando diverse regioni del mondo. Ad esempio, tra la fine della primavera e l’inizio ​dell’estate,⁣ abbiamo osservato intense ondate di calore in ⁣ Cina e Giappone. Ma non è solo l’estate‌ a preoccuparci.

Inverno Anomalo ‍nell’Emisfero ​Sud

Recentemente, è stato rilevato ‍che nell’emisfero sud, attualmente in pieno inverno, si è verificata un’ondata di calore senza precedenti. Dopo ‍le numerose ondate di ⁣calore ⁣registrate in Australia e Argentina, con temperature estive registrate ‍a⁢ Buenos⁢ Aires nonostante fosse ⁢inverno, si è verificato un⁣ picco ‌di 45 gradi in Bolivia. Questo è il valore più alto mai registrato durante l’inverno nell’emisfero sud, incluso nei deserti australiani.

Le Cause delle ⁣Onde di ​Calore

Queste ondate⁣ di ⁤calore sono ‌causate da “bombe” di aria calda ​che comprimono l’atmosfera nei bassi strati, surriscaldandola.⁤ Questi fenomeni sono‍ rilevati grazie a specifici ⁤strumenti meteo. La preoccupazione crescente tra‌ gli scienziati è che, in futuro,​ questi alti sistemi⁢ di ⁣pressione, noti come “dome” o “campana”,⁣ possano diventare⁤ ancora più intensi e comprimere‍ con maggiore‌ forza i bassi strati dell’atmosfera, dando origine ‌a ondate di calore con⁢ temperature‍ oggi inimmaginabili.

Record di Temperature negli Oceani

Gli⁣ oceani non sono mai stati ​così caldi: hanno raggiunto ⁢i 21 gradi. Gli scienziati affermano: “Non abbiamo mai osservato nulla ⁢di simile”. Il 1° agosto si è registrato ⁤un ⁤record per ⁢la temperatura media ​della superficie.​ Il Mediterraneo⁤ risulta essere il mare ⁤che si riscalda ⁤più velocemente.

Nord Atlantico

Se si prende in considerazione solo il ‍Nord Atlantico, le misurazioni diventano ancora più preoccupanti. ‌ Qui, la differenza‌ rispetto alle medie ‍trentennali è​ ancora​ più marcata. Un recente studio ha evidenziato⁣ che il ‌riscaldamento dell’Atlantico non ha eguali negli ultimi 2.900⁣ anni.

Riscaldamento del Mar​ Mediterraneo

Per quanto ‍riguarda ‍i‌ mari, il Mediterraneo è ⁢quello che si riscalda più velocemente. Il 24 luglio 2023, le sue acque hanno raggiunto ⁤una temperatura⁣ di 28,71 gradi, superando il precedente record ‍di ‍28,25 °C ​registrato il 23 agosto 2003.

In conclusione, l’osservazione delle condizioni​ meteo estreme‍ e delle temperature ‌record in diverse parti del mondo sottolinea ⁢l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Le anomalie climatiche, le ondate di calore⁤ e⁤ il riscaldamento degli⁤ oceani⁣ sono fenomeni che richiedono un’attenzione immediata ‌e azioni concrete per mitigare i loro effetti devastanti.