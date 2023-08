Una nuova tecnica per la produzione ‍di nanosensori rivoluziona il settore

Un ‍team di ingegneri della Macquarie University ha sviluppato​ un metodo innovativo per ‌la produzione ⁤di nanosensori che ‍riduce significativamente l’impronta​ di carbonio, abbassa‌ i costi e aumenta l’efficienza ‍e la versatilità, migliorando notevolmente un processo chiave in questo settore globale​ da mille miliardi di dollari.

Il‌ problema‌ dei nanosensori tradizionali

I nanosensori sono solitamente⁢ composti da‌ miliardi di nanoparticelle depositate su una piccola ‍superficie sensore. Tuttavia, la maggior parte di questi sensori non funziona quando viene prodotta per la prima volta. Le nanoparticelle si assemblano in una rete⁢ tenuta insieme da deboli legami naturali che possono lasciare così tanti spazi tra le nanoparticelle da non⁤ riuscire a trasmettere segnali elettrici, rendendo il sensore inutilizzabile.

Il processo⁤ di riscaldamento

La maggior parte dei nanosensori non funziona efficacemente fino a⁢ quando non viene riscaldata​ in un processo lungo e ad alta intensità energetica che⁢ dura​ 12 ore. Questo ⁤processo utilizza alte temperature per fondere strati di nanoparticelle, creando canali che permettono agli elettroni di passare ⁣attraverso gli strati in modo che il sensore possa funzionare.

Le limitazioni del riscaldamento

Il forno distrugge la​ maggior ‌parte ‍dei sensori a base di polimeri ‍e i nanosensori contenenti microelettrodi, come quelli presenti in un dispositivo‌ nanoelettronico, possono fondere. Molti materiali attualmente non possono essere utilizzati per realizzare sensori perché non resistono ⁢al ⁤calore.

La ⁤scoperta ⁣rivoluzionaria

Il team della Macquarie University ha scoperto una nuova tecnica che bypassa questo processo ad alta intensità di‍ calore, permettendo la produzione di nanosensori⁣ da una gamma molto più​ ampia di materiali.

Il ruolo dell’etanolo

Aggiungendo una singola goccia di​ etanolo sullo strato sensibile, senza metterlo nel forno, gli atomi sulla superficie delle nanoparticelle si muovono e gli spazi tra le nanoparticelle scompaiono poiché ⁣le particelle si⁣ uniscono l’una all’altra. Questo metodo ha dimostrato di migliorare ⁣notevolmente l’efficienza e la ​reattività dei sensori, oltre⁢ a quello che si otterrebbe dopo averli riscaldati per 12 ore.

La scoperta accidentale

La nuova⁣ metodologia è stata⁣ scoperta quando‍ l’autore principale dello studio, lo studente ⁣post-laurea ⁣Jayden (Xiaohu) Chen,⁤ ha accidentalmente versato un po’ di ‌etanolo su un sensore mentre lavava un crogiolo, in un incidente che ‍normalmente avrebbe distrutto questi dispositivi sensibili. Tuttavia, si è poi reso conto che il campione stava superando le prestazioni di ogni altro campione mai realizzato.

Conclusioni

La scoperta,⁢ per la quale sono in corso procedure⁤ di brevetto, ha il potenziale di rivoluzionare il mondo dei nanosensori. Dopo una singola goccia di etanolo, il sensore si ⁤attiva in circa un minuto, trasformando un processo ⁤lento e ad alta ⁢intensità‌ energetica in qualcosa di molto​ più efficiente. La professoressa associata Nasiri è‍ già stata contattata da aziende ‍in ‍Australia e all’estero interessate a collaborare con⁤ lei per mettere in pratica la tecnica.