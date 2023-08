Una pianta acquatica svela ‍i segreti della crescita vegetale

La scoperta iniziale

Una pianta acquatica poco conosciuta, l’Utricularia gibba, ha permesso⁤ di fare luce su come le piante prevengono la formazione di crepe⁣ dovute alle tensioni associate alla crescita. Questa scoperta è stata fatta dal Dr.⁤ Robert Kelly-Bellow e Karen‌ Lee, membri del team ⁤del Professor Enrico Coen ⁢presso ​il John Innes‍ Centre. Tutto è iniziato con l’osservazione di un ⁣mutante nano di questa pianta carnivora.

Il mutante nano e ⁣la sua ⁣colonna vertebrale ondulata

I fusti di questa pianta galleggiante sono pieni di spazi vuoti, il che significa che la colonna⁤ vascolare all’interno del fusto può piegarsi quando ⁢è sotto stress. Questo effetto​ non⁢ sarebbe evidente nella⁢ maggior parte delle piante, che hanno fusti solidi. I ricercatori hanno notato che in un​ mutante nano, la ⁢colonna centrale era ondulata invece⁢ che dritta. Hanno ipotizzato che questa colonna vertebrale ⁣instabile fosse causata⁣ da un conflitto‌ interno, una discrepanza tra ciò che stava accadendo all’interno del‍ fusto della pianta‍ e​ l’epidermide o pelle. ⁤La modellazione ⁣computazionale ​del coautore Dr. Richard Kennaway ha dimostrato che questa idea poteva⁣ spiegare ciò che era stato⁢ osservato.

La scoperta del ruolo⁣ dell’ormone brassinosteroide

Il ruolo dell’ormone brassinosteroide

Ulteriori​ indagini ⁣hanno rivelato che il⁤ mutante nano di Utricularia gibba mancava di un ormone della crescita chiamato brassinosteroide. Hanno ‌teorizzato che questo ormone normalmente permette alla​ pelle‌ di allungarsi, dando ‍una sorta di camicia di forza più tollerante e ‌permettendo al fusto della ‍pianta di allungarsi.

La prova sperimentale

Per testare questa idea, hanno utilizzato un mutante della pianta modello Arabidopsis ⁣che indebolisce ‍la colla⁣ tra le ‍cellule, per vedere⁣ se la riduzione del brassinosteroide‍ avrebbe causato⁤ la formazione di grandi crepe nella pelle ⁣del fusto a ‍causa delle tensioni. “È esattamente quello che abbiamo visto”, spiega il Professor Coen. “Normalmente‍ un ⁢fusto ⁢di Arabidopsis con colla indebolita si creperà leggermente perché l’ormone è lì per allentare ⁢la camicia‍ di forza.​ Ma quando l’ormone mancava,⁢ la pelle ‍era completamente strappata e la pianta era⁣ quasi senza pelle”.

Il ruolo della colla tra le cellule

La ‍modellazione⁣ computazionale del coautore Professor Richard ⁤Smith ha mostrato ⁣che l’ormone brassinosteroide probabilmente allentava la camicia di forza allentando le fibre nelle pareti cellulari ‍epidermiche. “Le cellule vegetali sono bloccate insieme⁣ e ⁢sono costrette a comportarsi in modo coordinato solo dal loro pectina, la loro colla, che le lega.‌ Quello che mostriamo in questo studio è che questa è una forza incredibilmente potente; ​la colla è così forte che basta cambiare la crescita in ‍un solo strato ‍e le altre cellule seguiranno”, spiega⁤ il Professor Coen.

Implicazioni e prospettive future

Implicazioni per ‌l’agricoltura ‍e la biologia dello⁣ sviluppo

Queste scoperte gettano luce ⁢sulle varietà nanizzanti di colture, come‍ il grano e il riso, ‌che sono ⁤alla base della⁢ Rivoluzione Verde dell’agricoltura, spiegando‌ come i geni ⁤controllano la loro ​crescita e come​ potremmo migliorare la loro efficienza in futuro. Le loro scoperte si riferiscono anche a processi di sviluppo negli animali, come la formazione ⁢delle crepe nella pelle del coccodrillo e la formazione dell’intestino, dove si⁢ pensa che ‍le interazioni meccaniche tra gli strati svolgano un ruolo.

Conclusioni

In conclusione, la scoperta del ruolo dell’ormone‍ brassinosteroide e della “colla” tra le cellule nella​ crescita delle piante apre⁢ nuove prospettive per la ricerca futura, sia in agricoltura che in biologia dello sviluppo. Questo studio dimostra come un’osservazione curiosa possa portare a scoperte significative, svelando i segreti della ⁢natura.