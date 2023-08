Un evento astronomico raro: la Super Luna Blu

Mercoledì notte sarà un’occasione speciale ⁤per gli appassionati ​di astronomia. Si verificherà ⁣un evento molto raro: l’unica luna blu dell’anno, che sarà anche una superluna e l’ultima luna piena dell’estate. Inoltre, Saturno ‍apparirà luminoso vicino alla Luna, ⁤a pochi giorni dal suo punto più vicino e luminoso dell’anno, come​ riportato dalla NASA.

“Su tutte ‌le lune ‌piene, il 25% sono superlune, ma solo il 3% sono lune blu”, hanno scritto gli scienziati‌ della NASA sul sito web ‍Earth’s Moon. “L’intervallo tra ⁣le super lune blu è piuttosto irregolare – può⁤ essere fino‍ a 20 anni ⁤- ma in generale, la‌ media è di 10⁢ anni. Le prossime super lune‍ blu si verificheranno in coppia, ⁣a gennaio e ⁣marzo 2037.”

Cosa⁢ sono la Luna Blu⁢ e la Superluna?

Una luna blu non ha nulla ‌a che fare con il colore della Luna. ⁣La NASA ​la definisce come la seconda luna piena‌ in un‍ singolo mese. L’espressione “una volta ogni luna blu” si verifica in media ogni due anni e mezzo.

Una superluna è ​una‌ luna piena che si verifica quando la Luna è al perigeo, la sua distanza più vicina alla Terra. La‍ Luna appare il 14% più grande rispetto alla “microluna”, quando la Luna è⁢ al punto più lontano dalla‌ Terra ‍sulla sua orbita ellittica, secondo​ il Museo di Storia Naturale di Londra. La ​superluna proietta anche il 30% in più di luce ⁤sulla ⁣Terra rispetto alla‌ luna piena più debole.

Il perigeo è ‍di 363.000 chilometri, mentre ⁣la distanza più lontana tra la Terra e la Luna è l’apogeo, o 407.000⁤ chilometri, secondo⁤ la‍ NASA.

In genere ci​ sono ​da tre⁢ a quattro⁢ superlune all’anno. Ogni anno dal 2020 al 2024 ⁢avrà quattro superlune, secondo il museo.‌ La superluna più vicina del secolo⁣ sarà⁣ nel dicembre 2052. La Terra e la⁤ Luna ⁣sono‍ al loro punto più​ vicino⁢ per due-cinque lune piene‍ ogni anno.

Quando osservare‍ la ​Luna

La ⁣luna apparirà più grande quando sorge e tramonta all’orizzonte a causa dell’”illusione lunare”.

“Potrebbe essere che ⁤quando⁣ è vicina all’orizzonte ci sono oggetti,‌ come alberi‍ e edifici, con cui può ⁢essere confrontata in termini di dimensioni, mentre⁢ nel mezzo ​del cielo non ⁢ci ‍sono punti di confronto, il ‍che la fa sembrare più⁢ piccola”, ha ​scritto Sara Russell, ricercatrice ⁣del Museo ​di Storia Naturale.

Dai⁣ un’occhiata all’orizzonte subito dopo ⁤il crepuscolo.

Da ⁢dove deriva il‌ nome “Luna Blu”?

Gli studiosi hanno difficoltà a ⁤individuare⁤ l’origine del nome Luna Blu. Un⁢ esperto di ⁤folklore ha suggerito che il termine provenga‍ da un ⁣Almanacco dei contadini del Maine del 1937. La⁣ pubblicazione chiamava alcune lune piene lune ⁣blu, ma non la seconda in un mese,‍ secondo​ Sky & Telescope.

Le vere lune blu sono possibili, secondo⁢ la⁤ NASA. ⁢Ma il motivo è ⁣terrestre, non celeste.

“La‍ chiave per una luna ​blu è avere nell’aria un sacco ⁣di particelle leggermente più larghe della lunghezza d’onda della‌ luce ⁢rossa (0,7 ‌micron) – ​e⁢ nessun’altra dimensione presente”,⁤ ha spiegato uno scienziato​ della NASA in​ un articolo del 2004. “Questo è‌ raro, ⁤ma a volte ​i‌ vulcani⁣ emettono tali nuvole, ⁢come fanno ⁣gli⁣ incendi forestali.”

Le particelle disperdono la luce rossa del Sole riflessa dalla Luna ma permettono alla luce blu di raggiungere gli occhi.

Nel 1883, il vulcano Krakatoa eruttò in Indonesia e sparò cenere nei livelli più alti dell’atmosfera. La NASA ha‍ detto che le lune erano colorate di blu ‍per anni.

Non preoccuparti se ‍il tempo non è ⁤favorevole nella tua‍ zona mercoledì notte e giovedì mattina. La luna apparirà piena da martedì notte a venerdì mattina, secondo la NASA.