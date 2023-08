Introduzione

Gli scienziati hanno scoperto che intrappolare la luce⁣ all’interno di ‍determinati materiali magnetici può migliorare notevolmente le loro proprietà intrinseche. Il loro‌ studio‍ ha esaminato un magnete stratificato specifico in grado di ospitare ⁣potenti eccitoni, consentendogli di ​intrappolare la luce‍ autonomamente. Le reazioni ‍ottiche di questo materiale agli eventi magnetici sono notevolmente più forti di quelle nei magneti ⁢normali.

Scoperta ⁣rivoluzionaria

Una ricerca innovativa condotta da Vinod M. Menon e il suo team presso il⁣ City College di New York rivela che intrappolare la luce all’interno di ⁣materiali ​magnetici può potenziare significativamente le loro proprietà ⁤intrinseche. Queste reazioni ottiche potenziate nei magneti aprono la strada a innovazioni nei laser magnetici, nei dispositivi di memoria magnetico-ottici e persino nelle emergenti applicazioni‌ di transduzione quantistica.

Dettagli dello ‌studio

Come dettagliato nel loro nuovo articolo pubblicato il 16 agosto​ sulla rivista Nature, Menon e il suo team hanno​ indagato le proprietà di ⁤un ⁣magnete ‌stratificato che ospita eccitoni fortemente legati -⁢ quasiparticelle con interazioni ottiche particolarmente ​forti. Grazie a⁢ ciò, il materiale è in grado di intrappolare la luce⁣ – tutto da solo. Come dimostrano⁣ i ​loro ‍esperimenti,⁤ le risposte ottiche di questo materiale ai fenomeni ‌magnetici sono ordini di grandezza più forti di quelle​ nei magneti tipici.

Interazioni​ magneto-ottiche potenziate

“Poiché la luce rimbalza avanti ‍e indietro all’interno del magnete, le interazioni‌ sono realmente potenziate”, ha detto il Dr. Florian Dirnberger, autore principale dello studio. ⁤”Per fare un esempio, quando applichiamo un campo magnetico esterno, la riflessione⁣ della ⁢luce nel vicino infrarosso viene alterata a ‌tal‌ punto che il materiale cambia sostanzialmente colore. Questa è una risposta magneto-ottica piuttosto forte.”

Possibili applicazioni ⁢tecnologiche

“Di solito, la luce non risponde così fortemente al magnetismo”, ha detto Menon. “Ecco perché le applicazioni tecnologiche basate ⁤su effetti‍ magneto-ottici richiedono spesso l’implementazione ⁣di schemi di rilevamento ottico sensibili.”

Benefici per le persone comuni

Sul modo in cui i⁢ progressi possono beneficiare le persone comuni, l’autore dello studio Jiamin Quan ha sottolineato che: “Le applicazioni⁣ tecnologiche‍ dei ​materiali magnetici oggi sono ‍per lo più⁣ correlate ai fenomeni ​magneto-elettrici. Data l’interazione così forte tra magnetismo e luce,⁤ possiamo ora sperare di creare un giorno laser magnetici e ⁤potremmo riconsiderare vecchi concetti di memoria magnetica controllata otticamente.”

Collaborazione internazionale

Lo studio, condotto⁤ in⁤ stretta collaborazione con Andrea‍ Alù e il suo gruppo presso il CUNY Advanced Science Research Center, è il risultato​ di una grande collaborazione internazionale. Gli esperimenti condotti presso CCNY⁣ e ASRC sono stati integrati da misurazioni effettuate presso l’Università di Washington nel gruppo ​del Prof. ‌Xiaodong Xu dal Dr. Geoffrey Diederich. Il supporto ‌teorico ⁤è stato fornito dal Dr. Akashdeep Kamra e dal Prof. Francisco J. Garcia-Vidal dell’Universidad Autónoma de Madrid e dal ⁤Dr. Matthias Florian dell’Università del Michigan. I materiali sono stati coltivati dal Prof. Zdenek Sofer e Kseniia Mosina presso l’UCT di Praga⁢ e il progetto è ⁣stato ulteriormente‌ supportato⁣ dal ‍Dr. Julian Klein al⁤ MIT.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di‍ intrappolare la luce ​all’interno ⁣di materiali magnetici per potenziare​ le loro proprietà intrinseche apre nuove prospettive per l’innovazione tecnologica. ⁤Questo potrebbe portare alla creazione⁣ di laser magnetici e alla riconsiderazione dei⁢ concetti‍ di memoria magnetica controllata otticamente.