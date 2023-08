Il 29 ‍agosto ⁣2023, l’Uragano Idalia è stato fotografato nel‌ Golfo del Messico mentre la ​Stazione Spaziale Internazionale orbitava ‌a 420​ chilometri ⁢di altezza. A bordo della ‌Stazione Spaziale Internazionale (ISS), quattro nuovi membri dell’equipaggio si stanno adattando alla loro‌ prima settimana in orbita attorno alla Terra. Nel⁤ frattempo,‍ un ‍altro quartetto di⁣ ingegneri di volo della Spedizione 69 si sta preparando a concludere il loro soggiorno semestrale nello spazio.

Adattamento‍ del nuovo⁢ equipaggio

Presentazione del nuovo equipaggio

Undici membri dell’equipaggio ​provenienti da cinque paesi stanno vivendo e‌ lavorando insieme sull’avamposto orbitale ​mentre due dei ⁣suoi equipaggi stanno ⁣scambiando‍ i loro posti. I nuovi ‍ingegneri ⁢di volo della stazione, Jasmin Moghbeli e Andreas Mogensen, della NASA e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) rispettivamente, hanno continuato a svuotare la navicella spaziale Dragon Endurance di SpaceX durante tutto il giorno. Nel pomeriggio, il duo si è unito all’ingegnere di volo della​ NASA Frank Rubio, che è ​a bordo della⁢ stazione da quasi un anno, e ha esaminato le operazioni, i sistemi e le procedure ‌della stazione.

Adattamento alla vita in‌ assenza di gravità

Allo stesso modo, gli altri nuovi ingegneri di volo, Satoshi Furukawa della JAXA (Japan Aerospace Exploration ‌Agency) e Konstantin Borisov di Roscosmos, ‍hanno continuato a familiarizzare⁣ con la⁢ vita in assenza di peso. La coppia sta imparando come preparare i pasti, esercitarsi⁤ nelle strutture‍ di allenamento, dormire nei quartieri dell’equipaggio e utilizzare il bagno della stazione, noto anche come compartimento di ‌rifiuti e igiene.

Preparativi per il ritorno sulla Terra

Programmazione ⁢del ⁢ritorno

L’equipaggio della stazione tornerà a essere composto da ⁤sette membri non prima del 2 settembre, quando la navicella ⁢spaziale Dragon‌ Endeavour di ⁤SpaceX dovrebbe riportare sulla ⁢Terra​ quattro ingegneri di volo, che sono nello spazio da marzo. L’astronauta della NASA Stephen Bowen⁢ comanderà l’Endeavour, ⁤guidando il pilota della NASA Woody Hoburg e gli specialisti di missione Sultan Alneyadi degli EAU (Emirati Arabi Uniti) e Andrey Fedyaev di⁤ Roscosmos ⁣per​ un ammaraggio‌ al largo della⁣ costa della​ Florida.

Passaggio di consegne

Il quartetto in partenza ha iniziato a ⁤trasferire⁢ le sue ‌responsabilità al nuovo ⁣equipaggio arrivato, preparandosi al contempo per il ritorno ⁤nell’ambiente ⁤gravitazionale terrestre. Questa settimana, i quattro membri dell’equipaggio hanno ‍iniziato a ⁣imballare l’Endeavour, a rivedere le procedure di ⁤deorbita e⁣ di ammaraggio, e a parlare con ⁢il personale di supporto a terra‍ della ⁤NASA e di SpaceX.

Ricerca ‍e⁢ attività⁤ a lungo termine⁢ dell’equipaggio

Attività di‍ ricerca

Nonostante la loro imminente‍ partenza, Bowen e Hoburg hanno ancora⁢ avuto tempo mercoledì per le attività di​ ricerca⁣ in corso. Bowen⁣ ha raccolto l’hardware scientifico per un imminente esperimento di biologia spaziale. Hoburg ha ispezionato e attivato un assistente robotico volante​ libero Astrobee⁢ mentre⁢ gli ingegneri a terra ne monitoravano le ⁢prestazioni.

Attività dell’equipaggio a lungo termine

L’equipaggio che‌ serve da più tempo a bordo della stazione è in orbita attorno alla Terra dal 21 settembre 2022. Rubio‍ insieme al⁤ comandante Sergey Prokopyev⁢ e all’ingegnere di volo Dmitri Petelin stanno assistendo alle attività ​di​ cambio dell’equipaggio. Il trio della ⁣NASA⁤ e⁤ di Roscosmos ha anche lavorato su attività di carico, scienza spaziale e controlli⁢ sanitari standard questa settimana.

Conclusione

In sintesi, l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ⁣sta vivendo un ⁢periodo di transizione⁤ con l’arrivo di nuovi membri e la preparazione per il ritorno ‍sulla Terra di alcuni di ⁢essi. Nonostante ⁤le sfide, ⁤le ‍attività di ricerca e le‌ operazioni quotidiane continuano senza interruzioni.