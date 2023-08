Scoperta‍ rivoluzionaria per le batterie al‍ litio

Ricercatori dell’Università della California,⁣ Los Angeles (UCLA) hanno sviluppato un metodo per⁢ depositare il metallo di litio su una superficie evitando la formazione di uno strato di corrosione. ⁤Questa scoperta ⁢fondamentale potrebbe portare a⁤ batterie ricaricabili più⁣ sicure ed‌ efficienti.

Una ricerca rivoluzionaria sulle batterie al litio

Le batterie ricaricabili al litio-ionico alimentano smartphone, veicoli elettrici e sistemi di accumulo per l’energia solare ed ⁣eolica, tra le altre tecnologie. Queste batterie derivano da un’altra ⁤tecnologia, quella delle batterie‌ al litio-metallo, che non⁢ è stata sviluppata o adottata in modo così ampio. Il motivo ‍è ​che, sebbene le batterie al ‍litio-metallo abbiano il​ potenziale ‌per contenere circa il‍ doppio dell’energia delle batterie al litio-ionico, presentano anche un rischio molto maggiore ⁢di incendi o addirittura⁣ di‌ esplosioni.

Scoperta fondamentale ⁤per batterie più sicure

Un recente⁤ studio condotto da membri dell’Istituto di​ Nanosistemi della ⁣California ⁤presso l’UCLA​ ha rivelato una scoperta fondamentale‍ che potrebbe portare a batterie al ⁤litio-metallo⁢ più sicure‌ e ‌performanti. I​ ricercatori hanno sviluppato una tecnica che previene la corrosione durante il deposito del litio, mostrando che, in ​assenza di corrosione, gli atomi di litio​ si assemblano in‍ una forma sorprendente: un dodecaedro ⁣rombico, una figura a 12‍ facce simile ai dadi utilizzati nei giochi di ‍ruolo come Dungeons and‌ Dragons.

Comprendere gli aspetti strutturali delle batterie al litio-metallo

La scoperta della vera​ forma del litio, ovvero in assenza di corrosione, suggerisce ⁤che il rischio​ di esplosione per le batterie ⁤al litio-metallo​ può essere⁣ ridotto, poiché gli atomi si accumulano ⁣in una forma ordinata invece di una ‍che può incrociarsi.‌ Questa scoperta potrebbe ⁤avere implicazioni​ significative per la⁢ tecnologia energetica ⁣ad alte prestazioni.

Contrasto tra batterie al litio-ionico e al litio-metallo

A piccole ‌scale, una batteria al litio-ionico immagazzina atomi di litio positivamente carichi in una struttura a gabbia ‍di carbonio che riveste un elettrodo. Al ‍contrario, una batteria al⁤ litio-metallo riveste⁤ l’elettrodo con ‍litio‍ metallico. Questo permette ‍di immagazzinare​ 10 volte più litio nello stesso spazio rispetto alle ‍batterie al litio-ionico, il‌ che spiega l’aumento sia delle ‍prestazioni che⁣ del pericolo.

Implicazioni della scoperta sulla ​sicurezza e le prestazioni delle batterie

Il processo per depositare il rivestimento di litio ‍si ‌basa su⁢ una ‍tecnica vecchia di oltre 200 anni ⁢che ‍impiega ⁢elettricità e⁢ soluzioni di ​sali‍ chiamati elettroliti. Spesso, il litio forma filamenti ramificati microscopici con punte sporgenti. In una batteria, se due di⁢ queste punte si incrociano, può causare un cortocircuito che potrebbe portare⁢ a​ un’esplosione.

Ridefinire il processo ‌di ‌deposizione del litio

I ricercatori hanno sviluppato una nuova​ tecnica per depositare il litio ⁤più ⁣velocemente​ della‌ formazione di corrosione. Hanno fatto passare corrente attraverso ⁢un⁣ elettrodo molto più piccolo per⁤ spingere l’elettricità più velocemente, un po’ ‍come il modo in ⁢cui bloccare parzialmente l’ugello di un tubo da giardino fa uscire l’acqua con più forza.

Decifrare la forma del litio con‌ la criomicroscopia elettronica

I ricercatori sono stati in ⁢grado⁢ di vedere la forma del litio⁣ grazie a una tecnica di‍ imaging chiamata criomicroscopia elettronica, o cryo-EM, che ⁢emette elettroni attraverso campioni‌ congelati per mostrare dettagli fino al livello atomico, inibendo al contempo ‍i danni⁢ ai campioni.

Affinare la tecnica di deposizione del litio

Un equilibrio era ‍necessario, tuttavia, ⁣perché accelerare‌ troppo il processo avrebbe portato alle stesse ⁢strutture⁣ appuntite che causano cortocircuiti;‍ la squadra ha affrontato questo problema regolando la forma del loro piccolo elettrodo.

Utilizzo della criomicroscopia ​elettronica⁣ per la⁣ ricerca ​sui ⁤materiali

L’uso della criomicroscopia elettronica per la ricerca sui materiali sta crescendo, e‌ i​ ricercatori ​dell’UCLA avevano due vantaggi chiave. Primo, quando Li era uno⁣ studente di dottorato, ha dimostrato che la⁢ criomicroscopia⁤ elettronica può essere utilizzata per analizzare il litio, che si ⁣scompone quando ⁣esposto a un fascio di elettroni a ⁤temperatura ambiente.​ Secondo, il ‌team ha eseguito esperimenti presso il Centro⁢ di Imaging ‌Elettronico per⁢ Nanomacchine del⁣ CNSI,‌ che ospita diversi strumenti⁣ di​ criomicroscopia elettronica ‌che sono stati⁢ personalizzati per ospitare i ⁢tipi di campioni ⁣utilizzati nella‍ ricerca sui materiali.

In conclusione, questa scoperta⁣ rivoluzionaria ‍potrebbe portare a batterie al litio-metallo‍ più sicure⁣ ed efficienti, con implicazioni significative per la ⁢tecnologia energetica‍ ad alte prestazioni.