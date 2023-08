Scoperta ‍una tecnica per prevenire la placcatura al litio nelle batterie dei veicoli elettrici

Un team di ricerca ha individuato un metodo per prevenire la placcatura ⁣al litio​ nelle batterie dei veicoli elettrici, che potrebbe portare a tempi di ricarica più rapidi. Ottimizzando la microstruttura dell’elettrodo negativo di grafite, si può ridurre significativamente la tendenza alla placcatura al litio. Questa scoperta può rivoluzionare l’efficienza, la ‍sicurezza e la longevità delle batterie delle auto elettriche, rendendole una scelta sempre più desiderabile per ​i⁤ consumatori.

La scoperta

Un nuovo studio guidato dal Dr. Xuekun Lu della Queen ‌Mary University di Londra, in collaborazione con un team internazionale di ricercatori​ provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, ha trovato un ​modo per prevenire la​ placcatura al litio nelle batterie ‌dei veicoli elettrici, che potrebbe ‍portare a tempi di ricarica più rapidi. Il documento sarà pubblicato oggi (24 agosto) sulla rivista Nature Communications.

Comprendere la placcatura al ‌litio

La placcatura al litio è un fenomeno che può verificarsi nelle batterie al litio-ionico durante la ricarica rapida. Si‌ verifica quando gli ioni di litio si ‍accumulano sulla superficie ​dell’elettrodo negativo della batteria invece di intercalarsi in esso, formando uno strato‌ di litio‌ metallico‌ che continua a⁤ crescere. Questo può danneggiare la batteria, accorciarne la durata e causare⁣ cortocircuiti che possono portare a​ incendi ed esplosioni.

La soluzione

Il Dr. Xuekun Lu spiega che la placcatura al litio può essere significativamente mitigata ottimizzando la microstruttura dell’elettrodo negativo di grafite. L’elettrodo negativo di ‌grafite ‌è composto da particelle minuscole distribuite casualmente,⁤ e l’ottimizzazione della morfologia delle particelle⁢ e dell’elettrodo per un’attività di reazione omogenea ⁤e ⁢una ridotta saturazione locale di litio è la chiave per sopprimere⁢ la placcatura⁣ al litio e migliorare le prestazioni ⁣della batteria.

Implicazioni dello studio

La ricerca fornisce nuovi spunti per sviluppare protocolli di ricarica rapida avanzati migliorando la ‌comprensione dei processi fisici di ridistribuzione del litio all’interno delle particelle ⁣di grafite durante ⁣la ricarica rapida. Questa conoscenza potrebbe portare a un‌ processo ⁢di ricarica efficiente minimizzando il rischio di placcatura al litio.

Miglioramento della densità⁢ energetica della batteria

Oltre‍ a tempi di ricarica più rapidi, lo studio ha anche scoperto che affinare la‌ microstruttura⁣ dell’elettrodo di grafite può migliorare la densità energetica della batteria. Ciò significa ⁣che le auto elettriche potrebbero viaggiare più a lungo con una singola ​carica.

Un passo avanti ​significativo per le batterie dei veicoli elettrici

Queste scoperte costituiscono un passo avanti significativo nello sviluppo delle batterie dei veicoli elettrici. Potrebbero portare a auto elettriche che si ricaricano più velocemente, durano⁤ più a⁤ lungo e sono più sicure,⁢ rendendole un’opzione più attraente per i⁢ consumatori.

Conclusione

In sintesi, la ricerca ha ​portato alla scoperta di un metodo per prevenire la placcatura al litio nelle batterie dei⁢ veicoli elettrici, che potrebbe portare a tempi di ricarica più rapidi e a una maggiore durata della batteria. Questo rappresenta un passo⁢ avanti significativo⁤ per l’industria dei veicoli ⁤elettrici, rendendo le auto elettriche un’opzione sempre​ più attraente per i consumatori.