Origini dei⁣ campi magnetici nell’universo: nuove ‌scoperte dai ricercatori della Columbia

Un team di ricercatori della Columbia ‌ha scoperto che ⁤i campi magnetici​ presenti nell’universo potrebbero avere origine nel plasma turbolento. Il loro studio dimostra che questi plasmi, presenti in vari ambienti, possono creare e amplificare spontaneamente i campi magnetici, svelando ⁤il processo attraverso il quale i campi magnetici possono estendersi su distanze immense.

La ⁤fonte dei campi magnetici: un dibattito di lunga data

La questione dell’origine dei campi⁤ magnetici è stata a ⁤lungo dibattuta. Non solo il tuo ⁣frigorifero ha magneti: anche la ⁢Terra, le stelle, le galassie e lo spazio tra le galassie sono magnetizzati. Più i ricercatori hanno ‍cercato campi magnetici⁣ nell’universo, più ne hanno trovati. Tuttavia, il motivo per cui ciò accade ​e da dove provengono questi campi magnetici è rimasto un mistero e un argomento di continua ricerca⁤ scientifica.

Il campo ⁤magnetico nella Galassia⁢ Whirlpool (M51)

Un’immagine catturata dall’osservatorio volante Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) della ​NASA mostra il campo magnetico nella Galassia Whirlpool (M51), sovrapposto a una foto della ⁣galassia scattata ‌dal​ telescopio Hubble. L’immagine mostra immagini infrarosse di grani di polvere⁣ nella galassia ​M51. La ⁤loro orientazione magnetica segue in ⁣gran parte la forma a spirale della galassia, ma viene anche attratta nella direzione della galassia vicina a destra dell’immagine.

Approfondimenti sulle origini dei campi ‌magnetici

Un‌ nuovo articolo di ricerca dei scienziati della Columbia offre spunti ⁢sulla fonte di⁢ questi campi. Il ⁢team​ di ricerca ha utilizzato modelli ⁤per⁣ dimostrare che ⁤i ⁤campi‍ magnetici possono sorgere spontaneamente ⁢in plasma⁤ turbolento.

Il plasma: una forma di​ materia diffusa‌ nell’universo

Il plasma è una forma di materia ‍spesso presente in ambienti ultra-caldi come quello vicino alla superficie del sole, ma il plasma è anche disseminato nell’universo in ambienti a bassa densità, come lo spazio espansivo tra le⁣ galassie; la ricerca del team si è concentrata ‌su⁢ questi ambienti a bassa densità.

La turbolenza del plasma e l’amplificazione dei campi magnetici

Le⁢ loro simulazioni hanno mostrato che, oltre a generare nuovi ⁢campi magnetici, la turbolenza di questi plasmi​ può ‍anche amplificare i campi magnetici una volta che sono stati generati. Questo aiuta a spiegare come i campi magnetici che si originano​ su piccole scale possano a volte raggiungere a estendersi su‌ distanze enormi.

La nascita ⁤e la ‍crescita dei ⁢campi magnetici nei‍ plasmi turbolenti

Un’immagine composita illustra la nascita e la crescita dei campi magnetici nei plasmi turbolenti, da campi deboli su piccole scale (in alto a sinistra) a campi forti su grandi scale ⁤(in basso a⁣ destra).

“Questa nuova ricerca‌ ci permette di immaginare​ i tipi di spazi in cui nascono i campi magnetici: anche negli spazi più pristini, vasti e remoti del nostro universo, le particelle di plasma in movimento turbolento ⁣possono dare spontaneamente origine a nuovi campi magnetici”, ha dichiarato Lorenzo Sironi, professore di astronomia alla Columbia.

“La ricerca del ‘seme’ che può seminare un⁢ nuovo campo magnetico è stata lunga, e siamo entusiasti di portare ‌nuove prove di quella fonte originale, così come⁣ dati su come un campo magnetico, una volta‍ nato, può crescere.”

Conclusione

In sintesi, la ricerca ⁤della Columbia ha portato a nuove scoperte riguardo l’origine dei campi magnetici nell’universo. Questi ‌possono sorgere spontaneamente in plasma turbolento, una forma di materia diffusa in‌ tutto l’universo.⁤ Questo studio offre nuovi spunti sulla nascita e la crescita dei campi magnetici, gettando luce su un argomento di⁢ lunga data nel campo della ricerca scientifica.