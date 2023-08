Depressione​ e ansia non aumentano‌ significativamente il rischio di cancro

Secondo uno studio multinazionale, la depressione e ⁣l’ansia‍ non sono‍ significativamente​ correlate a un aumento del rischio di cancro⁢ per la maggior parte ⁣dei⁤ tipi. Sebbene sia stata osservata una leggera crescita del rischio per i tumori polmonari e quelli​ correlati al fumo tra coloro che soffrono ⁢di depressione o ansia, questa è⁣ stata in gran parte mitigata da aggiustamenti ⁣per fattori legati allo stile di vita.

Recenti ricerche indicano che la ⁣depressione e l’ansia ‌non aumentano significativamente il rischio per la maggior‍ parte dei tipi ⁤di cancro. Tuttavia, queste condizioni sono associate a un ​rischio marginalmente più alto di tumori polmonari e correlati al fumo, che si riduce notevolmente quando si⁣ tiene conto di fattori come⁣ il fumo⁣ e l’uso ⁢di alcol.

Il legame teorico​ tra salute mentale e cancro

Analisi di studi multipli

Nonostante si pensi che ⁣la depressione e l’ansia possano aumentare il rischio di sviluppare un‍ cancro,⁢ i ​risultati delle ricerche sono stati inconcludenti. In una nuova analisi di​ studi multipli provenienti da Paesi​ Bassi, Regno Unito, Norvegia ⁤e Canada, gli investigatori hanno ⁤scoperto che⁢ la ⁣depressione e l’ansia non sono ‍correlate a un rischio più alto per la maggior ⁣parte dei ⁤tipi di cancro⁣ in questa popolazione. L’analisi sarà⁤ pubblicata oggi (7 agosto) da‍ Wiley online in CANCER, una rivista peer-reviewed della ⁢American Cancer‍ Society.

Effetti sulla⁢ salute e sul corpo

Gli esperti hanno teorizzato⁢ che la​ depressione e ‌l’ansia possano⁣ aumentare ‍il ⁣rischio di ⁤cancro influenzando i ⁢comportamenti legati alla salute‍ di una ⁤persona o inducendo⁤ effetti biologici sul corpo che favoriscono lo sviluppo del ​cancro. Ricerche‌ precedenti hanno mostrato un ⁤quadro misto: alcuni studi indicano un legame tra depressione, ansia e incidenza del cancro, mentre altri suggeriscono una ‍correlazione scarsa ⁢o inesistente.

Esame dei dati internazionali

Analisi dei dati del consorzio

Nel tentativo di ottenere una visione più chiara, Lonneke A. van Tuijl, ‌PhD, del University Medical Center‍ Groningen, e il suo team hanno esaminato i dati‌ del ⁣consorzio internazionale Psychosocial Factors and Cancer Incidence. Questo consorzio comprende ‍informazioni provenienti da ‌18 gruppi‍ di studio ⁣prospettici ‍con oltre 300.000 adulti provenienti da ‌Paesi Bassi, Regno Unito,⁢ Norvegia e‍ Canada.

Risultati⁢ e ​implicazioni

I ricercatori non hanno scoperto associazioni significative tra depressione o⁤ ansia e cancro in generale,‌ al seno, alla prostata, colorettale e correlato all’alcol in ⁢un periodo fino a 26 anni. ‍Tuttavia, la ⁤depressione o​ l’ansia erano associate‍ a un rischio‌ del 6% più‍ alto di sviluppare il cancro al polmone e i tumori correlati al fumo.⁤ Questo rischio è stato notevolmente ridotto una volta presi⁤ in considerazione altri fattori di rischio⁢ per il ‍cancro, tra​ cui il fumo, ‌l’uso di alcol e ​l’indice di massa corporea. Pertanto,⁣ questa analisi sottolinea la necessità di affrontare il ⁢fumo di​ tabacco e altri comportamenti malsani che possono derivare da ansia o depressione.

La Dr.ssa van Tuijl ha ⁢commentato:⁤ “I nostri risultati potrebbero ‍essere⁢ un sollievo per molti pazienti⁤ con cancro che credono che la‍ loro diagnosi sia attribuita a precedenti episodi di ansia o depressione. Tuttavia, sono ‍necessarie ulteriori ricerche⁢ per capire esattamente come depressione,‌ ansia, comportamenti‌ salutari e cancro al⁢ polmone siano correlati”.

Conclusione

In sintesi, la depressione e l’ansia ⁣non aumentano significativamente⁢ il rischio di sviluppare la maggior parte ⁤dei tipi ​di cancro. Tuttavia, queste condizioni possono essere associate a ​un rischio leggermente più alto per i tumori polmonari e correlati al fumo, che si ⁤riduce notevolmente quando si​ tiene conto di fattori‍ come il fumo e l’uso di⁤ alcol.⁢ Ulteriori ricerche ‌sono necessarie per comprendere meglio queste correlazioni.

Referenza: “Depression,​ anxiety,​ and the‌ risk of cancer: An individual participant data meta-analysis.” Lonneke A. van Tuijl, et al. CANCER; Pubblicato online: 7 agosto 2023. DOI: 10.1002/cncr.34853